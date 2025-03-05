Виплати у березні — в одному з регіонів українцям компенсують витрати на опалення

Гроші та комунальні рахунки в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жителів Івано-Франківська є можливість отримати одноразову матеріальну допомогу на компенсацію витрат на опалення. На виплати мають право виключно пільгові категорії громадян.

Про це йдеться у повідомленні тамтешнього Центру надання адмінпослуг.

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Зазначається, що відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради. Йдеться про програму відшкодування витрат вразливим категоріям мешканців, у квартирах яких нема централізованого опалення. Такі заходи покликані вирішити проблемні питання, пов'язані із заборгованістю споживачів за комунальні послуги, та зменшити соціальну напругу.

"Одноразова матеріальна допомога на компенсацію витрат на оплату за надані послуги з постачання теплової енергії в частині витрат теплової енергії на загальнобудинкові потреби надається у розмірі, який дорівнює нарахованим коштам за послуги з постачання теплової енергії в частині обсягу теплової енергії, витраченої на загальнобудинкові потреби опалення в період (або частині періоду) з 01.01.2024 року по 01.01.2025 року", — йдеться у повідомленні.

Звернутись за відповідною допомогою зможуть пільгові категорії громадян:

люди похилого віку;

особи з інвалідністю першої-третьої груп;

уповноважені особи сімей, в яких є діти з інвалідністю;

особи з числа родин, які перебувають у складних життєвих обставинах;

малозабезпечені та багатодітні родини, які користуються пільгами з оплати комунпослуг;

представники дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування;

учасники АТО/ООС та захисники, які не мають статусу учасника бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

рідні загиблих (померлих), зниклих безвісти ветеранів війни;

особи, які були реабілітовані та потерпілі від репресій, ветерани ОУН/УПА та їхні дружини/чоловіки;

уповноважені особи сімей військових, які загинули в Афганістані;

постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (перша-друга категорії), їхні дружини (чоловіки);

вдови ветеранів із силового блоку.

Куди звертатись та які документи потрібні

За допомогою слід звертатись до територіальних підрозділів ЦНАП м.Івано-Франківська.

Зокрема, громадяни мають подати заяву та пакет документів:

копія паспорта;

копія ідентифікаційного коду;

витяг з реєстру територіальної громади;

копія документів, де засвідчується право власності на квартиру, чи договір найму;

копія документа, що посвідчує пільгову категорію.

Раніше ми писали, що громадяни із західних областей можуть зареєструватися на фіндопомогу у розмірі до 3 тис. євро. Гроші виплатять благодійники з Міжнародної гуманітарної організації "Help" в рамках програми підтримки бізнесу.

Також повідомляли, що мешканці Запорізької, Донецької, Харківської областей можуть звернутися до фонду "Єдність" за майбутнє". Там відкрито реєстрацію на допомогу для вразливих сімей з дітьми.