Виплата до 3 тис. євро — хто і де отримає гроші від організації Help

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни, які мешкають у західних регіонах, можуть подати заявки фінансову допомогу від Міжнародної гуманітарної організації "Help". У рамках програми можна отримати до 3 тис. євро.

Про це інформують організатори програми.

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Як зазначається, Міжнародна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe в Україні в рамках реалізації проєкту "Зміцнення громад та підвищення стійкості вразливих груп населення по всій Україні" відкрила реєстрацію на надання допомоги для місцевих підприємців, які постраждали під час війни.

Грантова підтримка стосується бізнесу у таких областях:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Волинській;

Львівській;

Хмельницькій;

Чернівецькій.

"Програма грантової допомоги мікро та малих підприємств розроблена для підтримки ремісничих та сервісних бізнесів. Лише підприємства, що належать до цих категорій, будуть мати право на отримання гранту", — йдеться у повідомленні.

Серед таких ремесел: столярство, бджільництво, виробництво прикрас, гончарство, кераміка, текстильні мистецтва.

З-поміж сервісів: надання послуг з прибирання та догляду за будинками, ландшафтні послуги, фітнес-послуги, послуги з догляду за тваринами, ремонтні послуги.

Проте кошти забороняється спрямовувати на оплату послуг, виплату зарплати, на оренду чи ремонт приміщення.

Як подати заявки та які етапи відбору

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно заповнити спеціальну форму. Необхідно завантажити, заповнити заявку, а також документ для підпису.

Етапи відбору кандидатів наступні:

здійснення оцінки бізнес-планів відповідно до документів та інформації;

проведення співбесіди з кандидатом.

У разі виникнення будь-яких питань або потреби в додатковій допомозі — можна звернутися до організаторів на е-пошту.

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