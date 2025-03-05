Выплаты в марте — в одном из регионов украинцам компенсируют расходы на отопление

Деньги и коммунальные счета в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У жителей Ивано-Франковска есть возможность получить единовременную материальную помощь на компенсацию расходов на отопление. На выплаты имеют право исключительно льготные категории граждан.

Об этом говорится в сообщении тамошнего Центра предоставления админуслуг.

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Отмечается, что соответствующее решение принял исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета. Речь идет о программе возмещения расходов уязвимым категориям жителей, в квартирах которых нет централизованного отопления. Такие меры призваны решить проблемные вопросы, связанные с задолженностью потребителей за коммунальные услуги, и уменьшить социальное напряжение.

"Единовременная материальная помощь на компенсацию расходов на оплату за предоставленные услуги по поставке тепловой энергии в части расходов тепловой энергии на общедомовые нужды предоставляется в размере, равном начисленным средствам за услуги по поставке тепловой энергии в части объема тепловой энергии, потраченной на общедомовые нужды отопления в период (или части периода) с 01.01.2024 года по 01.01.2025 года", — говорится в сообщении.

Обратиться за соответственно помощью смогут льготные категории граждан:

люди пожилого возраста;

лица с инвалидностью первой-третьей групп;

уполномоченные лица семей, в которых есть дети с инвалидностью;

лица из числа семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;

малообеспеченные и многодетные семьи, которые пользуются льготами по оплате коммунальных услуг;

представители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

участники АТО/ООС и защитники, которые не имеют статуса участника боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

родные погибших (умерших), пропавших без вести ветеранов войны;

лица, которые были реабилитированы и пострадавшие от репрессий, ветераны ОУН/УПА и их жены/мужья;

уполномоченные лица семей военных, погибших в Афганистане;

пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС (первая-вторая категории), их жены (мужья);

вдовы ветеранов из силового блока.

Куда обращаться и какие документы нужны

За помощью следует обращаться в территориальные подразделения ЦПАУ г. Ивано-Франковска.

В частности, граждане должны подать заявление и пакет документов:

копия паспорта;

копия идентификационного кода;

выписка из реестра территориальной общины;

копия документов, где удостоверяется право собственности на квартиру, или договор найма;

копия документа, удостоверяющего льготную категорию.

Ранее мы писали, что граждане из западных областей могут зарегистрироваться на финпомощь в размере до 3 тыс. евро. Деньги выплатят благотворители из Международной гуманитарной организации "Help" в рамках программы поддержки бизнеса.

Также сообщалось, что жители Запорожской, Донецкой, Харьковской областей могут обратиться в фонд "Единство" за будущее". Там открыта регистрация на помощь для уязвимых семей с детьми.