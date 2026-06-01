Пенсії та соцвиплати хочуть оформлювати по-новому: з’явилась важлива петиція

Люди на вулиці, гроші, банківська картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні можуть змінити правила оформлення соціальної допомоги, пенсій та пільг. Сьогодні люди часто залишаються без законних виплат через помилки у реєстрах або втрату даних між установами. Ці недоліки пропонують усунути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на петицію на сайті Кабінету міністрів.

Автор петиції Любов Париш розповідає, що зараз українцям доводиться повторно збирати всі папери, доводити свій статус і місяцями чекати на виплати через погану комунікацію між органами соцзахисту та Пенсійним фондом.

Хто страждає найбільше

Заручниками недосконалої системи найчастіше стають:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

ветерани;

учасники бойових дій;

переселенці;

родини загиблих військових;

українці, які виїхали за кордон.

Через плутанину в реєстрах люди можуть:

не отримати свою пенсію;

втратити пільги;

залишитися без соціальної допомоги;

знову проходити всі перевірки;

навіть йти до суду.

Автор петиції наголошує, що люди можуть втрачати гроші не з власної вини, а тому, що якась державна установа не передала або запізно оновила інформацію в іншій системі.

Що пропонують змінити

Автор ініціативи просить уряд створити єдину систему для обміну інформацією між:

Пенсійним фондом;

органами соцзахисту;

Мінсоцполітики;

Мінветеранів;

місцевою владою.

Автор петиції закликає:

створити єдиний електронний порядок передачі справ; фіксувати кожну передачу даних у цифровому журналі; автоматично повідомляти людину, якщо її дані не передано, втрачено, не прийнято або потребують уточнення; створити можливість подати заяву онлайн для перевірки чи поновлення даних; заборонити зупинку виплат лише через технічні збої; доручити державі самостійно з’ясовувати причину проблеми.

Якщо петицію підтримають, кількість скарг на затримку виплат може скоротитися, а оформити допомогу онлайн стане значно простіше.

