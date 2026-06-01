Пенсії та соцвиплати хочуть оформлювати по-новому: з’явилась важлива петиція

Українцям хочуть спростити оформлення соцдопомоги: що може змінитись
В Україні можуть змінити правила оформлення соціальної допомоги, пенсій та пільг. Сьогодні люди часто залишаються без законних виплат через помилки у реєстрах або втрату даних між установами. Ці недоліки пропонують усунути.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на петицію на сайті Кабінету міністрів.
Автор петиції Любов Париш розповідає, що зараз українцям доводиться повторно збирати всі папери, доводити свій статус і місяцями чекати на виплати через погану комунікацію між органами соцзахисту та Пенсійним фондом.
Хто страждає найбільше
Заручниками недосконалої системи найчастіше стають:
- пенсіонери;
- люди з інвалідністю;
- ветерани;
- учасники бойових дій;
- переселенці;
- родини загиблих військових;
- українці, які виїхали за кордон.
Через плутанину в реєстрах люди можуть:
- не отримати свою пенсію;
- втратити пільги;
- залишитися без соціальної допомоги;
- знову проходити всі перевірки;
- навіть йти до суду.
Автор петиції наголошує, що люди можуть втрачати гроші не з власної вини, а тому, що якась державна установа не передала або запізно оновила інформацію в іншій системі.
Що пропонують змінити
Автор ініціативи просить уряд створити єдину систему для обміну інформацією між:
- Пенсійним фондом;
- органами соцзахисту;
- Мінсоцполітики;
- Мінветеранів;
- місцевою владою.
Автор петиції закликає:
- створити єдиний електронний порядок передачі справ;
- фіксувати кожну передачу даних у цифровому журналі;
- автоматично повідомляти людину, якщо її дані не передано, втрачено, не прийнято або потребують уточнення;
- створити можливість подати заяву онлайн для перевірки чи поновлення даних;
- заборонити зупинку виплат лише через технічні збої;
- доручити державі самостійно з’ясовувати причину проблеми.
Якщо петицію підтримають, кількість скарг на затримку виплат може скоротитися, а оформити допомогу онлайн стане значно простіше.
