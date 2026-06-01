Головна Фінанси Українцям хочуть спростити оформлення соцдопомоги: що може змінитись

Українцям хочуть спростити оформлення соцдопомоги: що може змінитись

Дата публікації: 1 червня 2026 13:02
Пенсії та соцвиплати хочуть оформлювати по-новому: з’явилась важлива петиція
Люди на вулиці, гроші, банківська картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні можуть змінити правила оформлення соціальної допомоги, пенсій та пільг. Сьогодні люди часто залишаються без законних виплат через помилки у реєстрах або втрату даних між установами. Ці недоліки пропонують усунути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на петицію на сайті Кабінету міністрів. 

Автор петиції Любов Париш розповідає, що зараз українцям доводиться повторно збирати всі папери, доводити свій статус і місяцями чекати на виплати через погану комунікацію між органами соцзахисту та Пенсійним фондом. 

Хто страждає  найбільше

Заручниками недосконалої системи найчастіше стають:

  • пенсіонери;
  • люди з інвалідністю;
  • ветерани;
  • учасники бойових дій;
  • переселенці;
  • родини загиблих військових;
  • українці, які виїхали за кордон.

Через плутанину в реєстрах люди можуть:

  • не отримати свою пенсію;
  • втратити пільги;
  • залишитися без соціальної допомоги;
  • знову проходити всі перевірки;
  • навіть йти до суду.

Автор петиції наголошує, що люди можуть втрачати гроші не з власної вини, а тому, що якась державна установа не передала або запізно оновила інформацію в іншій системі.

Що пропонують змінити

Автор ініціативи просить уряд створити єдину систему для обміну інформацією між:

  • Пенсійним фондом;
  • органами соцзахисту;
  • Мінсоцполітики;
  • Мінветеранів;
  • місцевою владою.

Автор петиції закликає:

  1. створити єдиний електронний порядок передачі справ; 
  2. фіксувати кожну передачу даних у цифровому журналі; 
  3. автоматично повідомляти людину, якщо її дані не передано, втрачено, не прийнято або потребують уточнення; 
  4. створити можливість подати заяву онлайн для перевірки чи поновлення даних;
  5. заборонити зупинку виплат лише через технічні збої;
  6. доручити державі самостійно з’ясовувати  причину проблеми.

Якщо петицію підтримають, кількість скарг на затримку виплат може скоротитися, а оформити допомогу онлайн стане значно простіше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що УВКБ ООН виплачуватиме від 3 600 грн мешканцям одного з українських міст. Отримати гроші зможуть три категорії громадян. Для попередньої реєстрації на допомогу необхідно заповнити електронну форму.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть збільшити свою пенсію на 10%. Спеціальну надбавку нарахують громадянам зі статусом почесного донора України. Стати донором крові може будь-який повнолітній українець після проходження медичного огляду.  

виплати пенсії соціальна допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
