Пенсії в Україні: яка довідка гарантує надбавку у 10% та як оформити

В Україні існує цілий спектр різноманітних надбавок, що можуть суттєво збільшити загальну суму пенсії. Деякі призначають автоматично, а деякі вимагають особистого звернення. Зокрема, відомо, хто може оформити додаткові 10% до пенсійної виплати у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на одне з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто може розраховувати на надбавку до пенсії у 10%

У списку можливих надбавок до пенсії є та, яку надають громадянам зі статусом почесного донора України. Відповідне питання регулює стаття 21 закону № 931-IX "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

Статус можуть надати тільки тим донорам, які на безкоштовній основі здали:

кров у сумарному обсязі, що дорівнює 40 максимальним дозам;

плазму загальним обсягом, що дорівнює 60 максимальним дозам;

40 максимально допустимих доз клітин крові (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити).

Такі громадяни отримують посвідчення та нагрудний знак "Почесний донор України" в порядку, затвердженому урядом. При цьому правом на надбавку до пенсії наділені також українці, нагороджені знаком "Почесний донор СРСР".

Статус "Почесний донор України" надає право на надбавку до пенсійної виплати у розмірі 10% від прожиткового мінімуму (мінімальної пенсії). У 2026 році відповідний показник підвищився до 2 595 грн, а тому розмір щомісячної доплати нині становить 259 грн.

Хто може стати донором крові та як оформити надбавку до пенсії

Згідно з нормами законодавства, донором крові може стати будь-який громадянин:

У разі надання письмової згоди на донорство; Після досягнення 18-річного віку та є дієздатним; За наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; Після проходження медобстеження та відсутності протипоказань для здачі крові.

Згідно з правилами, у день здачі крові такій людині мають забезпечити звільнення від роботи, навчання, військової служби на основі медичної довідки. Також донор може претендувати:

на отримання вихідного одразу після донації або можливість додати такий день до обсягу основної відпустки;

збереження середньої зарплати за період, пов'язаний із донорством.

Окрім того, громадяни, які упродовж року безкоштовно здали дві дози крові або чотири дози плазми, можуть розраховувати на оплату лікарняного на рівні 100% середньої зарплати.

Для того, щоб оформити додаткові виплати до пенсії, громадяни зі статусом донора повинні надати ПФУ такі документи:

заяву про призначення надбавки до пенсії;

паспорт/інший документ, що посвідчить особу;

ідентифікаційний код;

документи про відзнаку "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

