Пенсии и соцвыплаты хотят оформлять по-новому: появилась важная петиция

Люди на улице, деньги, банковская карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине могут изменить правила оформления социальной помощи, пенсий и льгот. Сегодня люди часто остаются без законных выплат из-за ошибок в реестрах или потери данных между учреждениями. Эти недостатки предлагают устранить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на петицию на сайте Кабинета министров.

Автор петиции Любовь Париш рассказывает, что сейчас украинцам приходится повторно собирать все бумаги, доказывать свой статус и месяцами ждать выплаты из-за плохой коммуникации между органами соцзащиты и Пенсионным фондом.

Кто страдает больше всего

Заложниками несовершенной системы чаще всего становятся:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

ветераны;

участники боевых действий;

переселенцы;

семьи погибших военных;

украинцы, которые выехали за границу.

Из-за путаницы в реестрах люди могут:

Читайте также:

не получить свою пенсию;

потерять льготы;

остаться без социальной помощи;

снова проходить все проверки;

даже идти в суд.

Автор петиции отмечает, что люди могут терять деньги не по собственной вине, а потому, что какое-то государственное учреждение не передало или поздно обновило информацию в другой системе.

Что предлагают изменить

Автор инициативы просит правительство создать единую систему для обмена информацией между:

Пенсионным фондом;

органами соцзащиты;

Минсоцполитики;

Минветеранов;

местными властями.

Автор петиции призывает:

создать единый электронный порядок передачи дел; фиксировать каждую передачу данных в цифровом журнале; автоматически сообщать человеку, если его данные не переданы, потеряны, не приняты или требуют уточнения; создать возможность подать заявление онлайн для проверки или обновления данных; запретить остановку выплат только из-за технических сбоев; поручить государству самостоятельно выяснять причину проблемы.

Если петицию поддержат, количество жалоб на задержку выплат может сократиться, а оформить помощь онлайн станет значительно проще.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что УВКБ ООН будет выплачивать от 3 600 грн жителям одного из украинских городов. Получить деньги смогут три категории граждан. Для предварительной регистрации на помощь необходимо заполнить электронную форму.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут увеличить свою пенсию на 10%. Специальную надбавку начислят гражданам со статусом почетного донора Украины. Стать донором крови может любой совершеннолетний украинец после прохождения медицинского осмотра.