Виплати людям з інвалідністю І-ІІІ груп: хто і як може оформити 1 800 грн

У 2026 році люди з інвалідністю та інші вразливі категорії громадян можуть долучитися до програми допомоги на територіях, що постраждали від війни. У її рамках українці можуть оформити виплату у розмірі 1 800 грн на пів року.

Хто і де може отримати допомогу у 1 800 грн

Як зазначається, йдеться про втілення проєкту "Негайна багатогалузева пріоритетна допомога територіям, що постраждали від конфлікту" у Сумській області. Він став можливим завдяки співпраці благодійного фонду "Гудвілл" у межах діяльності Консорціуму TERA та Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).

Нині проєкт працює у Ворожбянській громаді області. Допомогу зможуть отримати мешканці цієї громади, які там зареєстровані чи фактично проживають.

Також важливо належати до однієї або кількох категорій вразливості. Зокрема, на виплати можуть претендувати громадяни з інвалідністю (І-ІІІ груп), особи з хронічними захворюваннями та люди похилого віку, яким понад 60 років.

Окрім того, до вразливих категорій можуть належати:

Багатодітні родини; Самотні громадяни; Одинокі матері/батьки; Громадяни, які втратили дохід внаслідок війни; Внутрішні переселенці; Інші вразливі групи населення.

Правила проєкту передбачають надання разової грошової виплати у розмірі 10 800 грн на кожного члена домогосподарства, розраховної на шість місяців (по 1 800 грн).

Як подати заявку на нарахування виплат

Громадяни, які відповідають умовам і хочуть долучитися до програми допомоги на територіях, що постраждали від війни, мають подати спеціальну заявку.

Для цього слід звернутися:

до представників громади (староста, діловод або інші уповноважені особи);

до органів місцевого самоврядування;

зателефонувавши за номером: +380 63 874 94 82;

заповнивши онлайн-форму.

Заявки будуть приймати до 7 червня 2026 року включно. Водночас, громадян попередили, що сам факт заповнення заявки ще не гарантує отримання права на нарахування грошової допомоги.

"Подана заявка не гарантує отримання допомоги. Остаточне рішення ухвалюється після перевірки відповідності критеріям проєкту та перевірки на недопущення дублювання з аналогічною допомогою", — йдеться у повідомленні.

Деталі можна уточнити за номером гарячої лінії БО "Гудвіл": +380 77 309 11 11.

