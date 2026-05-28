Нові правила соціальної допомоги: виплати об'єднають в одну

Систему соціальних виплат хочуть реформувати. Кілька окремих видів соціальної допомоги, які нині отримують українці, хочуть об’єднати в одну універсальну виплату. Йдеться, зокрема, про допомогу малозабезпеченим сім’ям та людям, які не мають права на пенсію.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на експертів видання "На пенсії".

Чому перша спроба реформи провалилася

Раніше чиновники вже намагалися просунути ідею базової виплати. Тоді йшлося про допомогу на рівні 4 500 гривень для кожного отримувача. Але проблема полягала в тому, що уряд хотів самостійно визначати розмір виплати на рік.

Закон не встановлював нижньої граничної суми. У разі дефіциту бюджетних коштів допомогу могли б без попередження скоротити на кілька тисяч гривень.

Що змінили у новому проєкті

Тепер розмір базової соціальної виплати має щороку публічно затверджуватися законом про Державний бюджет України.

Ще одна важлива зміна стосується розрахунку допомоги для родин. У старому варіанті документа:

100% базової виплати міг отримати лише заявник;

повну суму також отримували діти та люди з інвалідністю 1-2 груп;

іншим дорослим членам родини нараховували лише 70%.

Мовляв, люди, які живуть разом, економлять на комуналці та харчуванні, тож грошей треба менше.

Новий проєкт передбачає 100% базової величини для кожного члена сім’ї, щодо якого проводиться розрахунок.

Соцвиплати прив’яжуть до працевлаштування

Разом з тим держава посилює контроль за отримувачами допомоги. Запроваджується жорстка прив’язка виплат до пошуку роботи. Українці укладатимуть тристоронню угоду з державою та соціальними менеджерами, які з’являться у громадах.

Вони мають не лише перевіряти доходи, а й допомогати людям у працевлаштуванні та поліпшенні фінансового становища.

Старт реформи попередньо запланований на 1 січня 2027 року. Але експерти вже зараз побоюються, що нова реформа може знову зазнати фіаско.

