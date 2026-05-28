Власникам зруйнованого житла виплачують по 10 000 грн щомісяця: де можна отримати

У Запоріжжі власникам квартир та будинків, зруйнованих через обстріли, виплачують 10 000 грн щомісяця. Відповідну програму надання допомоги місто прийняло одним з перших в Україні.

Про це повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко, яка наразі виконує обов’язки міського голови, в ефірі День.LIVE.

Хто та за яких умов може отримати виплати

"10 тисяч гривень щомісячно отримують власники квартири або будинків, які визнані непридатними для проживання, і ця виплата є системно. Буквально вчора на сесії міської ради ми додатково виділили кошти для фінансування цієї програми", — пояснила посадовиця.

Харченко додала, що Запоріжжя було одним з перших українських міст, де запровадили таку програму. Виплати тривають до того моменту, допоки власники зруйнованих квартир або придбають нове житло відповідно за програмою від держави, або якщо буде відбудовано їхній об'єкт.

Скільки житла зруйновано в Запоріжжі

Посадовиця нагадала про наслідки ворожої атаки у вівторок, 26 травня, коли були пошкоджені багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури та горіли автомобілі. На щастя, обійшлося без жертв.

"Місто стоїть, працює, 700 тисяч людей не можуть в один момент кудись поїхати. Це наше місто, і ми будемо тут, тому що іншого такого Запоріжжя немає в жодному куточку цього світу", — зауважила Харченко.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення у Запоріжжі суттєво пошкоджено понад 40 багатоквартирних будинків. З них 11 вже повністю відновлено та введено в експлуатацію, ще два об'єкти перебувають на завершальній стадії робіт.

