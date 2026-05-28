Украинцам готовят новую социальную помощь: сколько будут платить

Дата публикации 28 мая 2026 18:27
Новые правила социальной помощи: выплаты объединят в одну
Люди на улице, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Систему социальных выплат хотят реформировать. Несколько отдельных видов социальной помощи, которые сейчас получают украинцы, хотят объединить в одну универсальную выплату. Речь идет, в частности, о помощи малообеспеченным семьям и людям, которые не имеют права на пенсию.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на экспертов издания "На пенсии".

Почему первая попытка реформы провалилась

Ранее чиновники уже пытались продвинуть идею базовой выплаты. Тогда речь шла о помощи на уровне 4 500 гривен для каждого получателя. Но проблема заключалась в том, что правительство хотело самостоятельно определять размер выплаты на год.

Закон не устанавливал нижней предельной суммы. В случае дефицита бюджетных средств помощь могли бы без предупреждения сократить на несколько тысяч гривен.

Что изменили в новом проекте

Теперь размер базовой социальной выплаты должен ежегодно публично утверждаться законом о Государственном бюджете Украины.

Еще одно важное изменение касается расчета помощи для семей. В старом варианте документа:

  • 100% базовой выплаты мог получить только заявитель;
  • полную сумму также получали дети и люди с инвалидностью 1-2 групп;
  • другим взрослым членам семьи начисляли только 70%.

Мол, люди, которые живут вместе, экономят на коммуналке и питании, поэтому денег надо меньше.

Новый проект предусматривает 100% базовой величины для каждого члена семьи, по которому производится расчет.

Соцвыплаты привяжут к трудоустройству

Вместе с тем государство усиливает контроль за получателями помощи. Вводится жесткая привязка выплат к поиску работы. Украинцы будут заключать трехстороннее соглашение с государством и социальными менеджерами, которые появятся в общинах.

Они должны не только проверять доходы, но и помогать людям в трудоустройстве и улучшении финансового положения.

Старт реформы предварительно запланирован на 1 января 2027 года. Но эксперты уже сейчас опасаются, что новая реформа может снова потерпеть фиаско.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кому выплатят повышенные больничные в 2026 году. Суммы выплат зависят от страхового стажа граждан. 100% суммы помощи получат отдельные категории, среди которых пострадавшие от аварии на ЧАЭС и члены их семей, участники боевых действий и семьи погибших, жертвы нацистских преследований и другие. На повышенную помощь также имеют право работники и гиг-специалисты резидентов "Дія Сіти".

Также Новини.LIVE писали, что владельцам разрушенного жилья доступна новая помощь. По 10 000 грн будут платить жителям Запорожья, чьи дома признаны непригодными к жизни.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
