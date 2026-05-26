Лікарняні в Україні: хто має право на максимальну суму допомоги у 172 900 грн

В Україні розмір виплати допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу кожного з працівників від 50% до 100%. Водночас, для деяких категорій передбачені особливі правила, що передбачають максимальну суму виплати до 172 940 грн.

Згідно зі ст. 17 закону "Про загальнообов'язкове державне соцстрахування"

Які суми лікарняних надають українцям у 2026 році

Згідно зі ст. 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соцстрахування", виплати з тимчасової непрацездатності прямо прив'язані до страхового стажу громадянин.

Передбачені такі частки від середнього доходу працівника:

стаж до трьох років — у розмірі 50%;

стаж від трьох до п'яти років — у розмірі 60%;

стаж від п'яти до восьми років — у розмірі 70%;

стаж понад вісім років — у розмірі 100%.

Окрім того, 100% допомоги передбачене для кількох категорій громадян залежно від обставин. У списку:

Постраждалі особи 1 — 3 категорій через аварію на Чорнобильській АЕС; Батьки/особи, які доглядають хворих дітей до 14 років, постраждалих через аварію на ЧАЕС; Ветерани війни, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності; Члени родин загиблих/померлих ветеранів війни та загиблих захисників/захисниць України; Жертви нацистських переслідувань; Донори, які мають право на пільги; Особи, реабілітовані згідно із законом № 962-XII.

Також допомога з вагітності та пологів (декретні) може надаватися у сумі 100% від середньої зарплатні незалежно від стажу.

Для застрахованих осіб, які не набули шести місяців стажу упродовж 12 місяців до страхового випадку, діють певні обмеження:

Для лікарняних:

денна виплата (з урахуванням відсотка за страховий стаж) виплачується не більш ніж з розрахунку мінімальної заробітної плати.

Для допомоги з вагітності та пологів:

виплачують не більше, ніж з подвійного розміру мінімальної заробітної плати.

Хто має право на підвищену суму допомоги

Водночас, особливий підхід у наданні лікарняних передбачений для працівників та гіг-спеціалістів резидентів "Дія Сіті" (ІТ-компанії, зареєстровані в Україні, що мають спеціальний статус за відповідність критеріям доходів та числом працівників).

Для таких громадян передбачається надання допомоги у розмірі 100% фактичної зарплати, з якої сплачені страхові внески, незалежно від стажу.

Розмір лікарняних, зокрема і на догляд за хворими рідними, не може бути вищим за максимальну величину бази нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ). У 2026 році йдеться про суму у 172 940 грн за місяць (мінімальна зарплата у 8 647 грн помножена на 20).

Згідно з останніми статистичними даними, найвищі зарплати в Україні фіксують саме у сфері IT. Представникам цієї галузі у середньому виплачують по 85 673 грн, а в Києві — 100 703 грн.

