Лікарняні в Україні: хто має право на максимальну суму допомоги у 172 900 грн

Лікарняні до 172 900 грн: хто має право на підвищену допомогу
В Україні розмір виплати допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу кожного з працівників від 50% до 100%. Водночас, для деяких категорій передбачені особливі правила, що передбачають максимальну суму виплати до 172 940 грн.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон № 1105-XIV.
Які суми лікарняних надають українцям у 2026 році
Згідно зі ст. 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соцстрахування", виплати з тимчасової непрацездатності прямо прив'язані до страхового стажу громадянин.
Передбачені такі частки від середнього доходу працівника:
- стаж до трьох років — у розмірі 50%;
- стаж від трьох до п'яти років — у розмірі 60%;
- стаж від п'яти до восьми років — у розмірі 70%;
- стаж понад вісім років — у розмірі 100%.
Окрім того, 100% допомоги передбачене для кількох категорій громадян залежно від обставин. У списку:
- Постраждалі особи 1 — 3 категорій через аварію на Чорнобильській АЕС;
- Батьки/особи, які доглядають хворих дітей до 14 років, постраждалих через аварію на ЧАЕС;
- Ветерани війни, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;
- Члени родин загиблих/померлих ветеранів війни та загиблих захисників/захисниць України;
- Жертви нацистських переслідувань;
- Донори, які мають право на пільги;
- Особи, реабілітовані згідно із законом № 962-XII.
Також допомога з вагітності та пологів (декретні) може надаватися у сумі 100% від середньої зарплатні незалежно від стажу.
Для застрахованих осіб, які не набули шести місяців стажу упродовж 12 місяців до страхового випадку, діють певні обмеження:
Для лікарняних:
- денна виплата (з урахуванням відсотка за страховий стаж) виплачується не більш ніж з розрахунку мінімальної заробітної плати.
Для допомоги з вагітності та пологів:
- виплачують не більше, ніж з подвійного розміру мінімальної заробітної плати.
Хто має право на підвищену суму допомоги
Водночас, особливий підхід у наданні лікарняних передбачений для працівників та гіг-спеціалістів резидентів "Дія Сіті" (ІТ-компанії, зареєстровані в Україні, що мають спеціальний статус за відповідність критеріям доходів та числом працівників).
Для таких громадян передбачається надання допомоги у розмірі 100% фактичної зарплати, з якої сплачені страхові внески, незалежно від стажу.
Розмір лікарняних, зокрема і на догляд за хворими рідними, не може бути вищим за максимальну величину бази нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ). У 2026 році йдеться про суму у 172 940 грн за місяць (мінімальна зарплата у 8 647 грн помножена на 20).
Згідно з останніми статистичними даними, найвищі зарплати в Україні фіксують саме у сфері IT. Представникам цієї галузі у середньому виплачують по 85 673 грн, а в Києві — 100 703 грн.
