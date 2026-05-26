Головна Фінанси Лікарняні до 172 900 грн: хто має право на підвищену допомогу

Дата публікації: 26 травня 2026 14:30
Лікарняні в Україні: хто має право на максимальну суму допомоги у 172 900 грн
Лікар робить записи, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні розмір виплати допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу кожного з працівників від 50% до 100%. Водночас, для деяких категорій передбачені особливі правила, що передбачають максимальну суму виплати до 172 940 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон № 1105-XIV.

Які суми лікарняних надають українцям у 2026 році

Згідно зі ст. 17 закону "Про загальнообов’язкове державне соцстрахування", виплати з тимчасової непрацездатності прямо прив'язані до страхового стажу громадянин.

Передбачені такі частки від середнього доходу працівника:

  • стаж до трьох років — у розмірі 50%;
  • стаж від трьох до п'яти років — у розмірі 60%;
  • стаж від п'яти до восьми років — у розмірі 70%;
  • стаж понад вісім років — у розмірі 100%.

Окрім того, 100% допомоги передбачене для кількох категорій громадян залежно від обставин. У списку:

  1. Постраждалі особи 1 — 3 категорій через аварію на Чорнобильській АЕС;
  2. Батьки/особи, які доглядають хворих дітей до 14 років, постраждалих через аварію на ЧАЕС;
  3. Ветерани війни, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;
  4. Члени родин загиблих/померлих ветеранів війни та загиблих захисників/захисниць України;
  5. Жертви нацистських переслідувань;
  6. Донори, які мають право на пільги;
  7. Особи, реабілітовані згідно із законом № 962-XII. 

Також допомога з вагітності та пологів (декретні) може надаватися у сумі 100% від середньої зарплатні незалежно від стажу.

Для застрахованих осіб, які не набули шести місяців стажу упродовж 12 місяців до  страхового випадку, діють певні обмеження:

Для лікарняних:

  • денна виплата (з урахуванням відсотка за страховий стаж) виплачується не більш ніж з розрахунку мінімальної заробітної плати.

Для допомоги з вагітності та пологів:

  • виплачують не більше, ніж з подвійного розміру мінімальної заробітної плати.

Хто має право на підвищену суму допомоги 

Водночас, особливий підхід у наданні лікарняних передбачений для працівників та гіг-спеціалістів резидентів "Дія Сіті" (ІТ-компанії, зареєстровані в Україні, що мають спеціальний статус за відповідність критеріям доходів та числом працівників). 

Для таких громадян передбачається надання допомоги у розмірі 100% фактичної зарплати, з якої сплачені страхові внески, незалежно від стажу.

Розмір лікарняних, зокрема і на догляд за хворими рідними, не може бути вищим за максимальну величину бази нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ). У 2026 році йдеться про суму у 172 940 грн за місяць (мінімальна зарплата у 8 647 грн помножена на 20).

Згідно з останніми статистичними даними, найвищі зарплати в Україні фіксують саме у сфері IT. Представникам цієї галузі у середньому виплачують по 85 673 грн, а в Києві — 100 703 грн.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у квітні 2026 року відбулися зміни у питанні оформлення листків непрацездатності. Зокрема, було уточнено правила видачі лікарняного і посилено контроль з боку ПФУ. Очікується, що новації принесуть покращення як для лікарів, так і роботодавців та працівників. 

Ще Новини.LIVE писали, з яких причин лікарняні можуть виплачуватися у 100% від заробітної плати. Українське законодавство визначає три підстави для нарахування виплати у повному обсязі від доходу: у разі нещасного випадку на виробництві, через професійну хворобу, у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
