Виплата 6 500 грн: де ЮНІСЕФ надасть допомогу родинам з дітьми

Чоловік з дитиною, гроші.

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), що є світовим лідером із захисту прав дітей, надає допомогу маленьким громадянам і в Україні. Під час війни він продовжує працювати над реалізацією ключових зобов’язань із задоволення гуманітарних потреб дітей, запроваджуючи нові програми.

Про те, хто і де зможе скористатися підтримкою фонду, розповідає редакція Новини.LIVE.

Яку допомогу ЮНІСЕФ надасть родинам з дітьми

Наприкінці весни 2026 року в Україні стартувала нова програма допомоги, яку втілюють спільно Дитячий фонд ООН та уряд. Йдеться про надання підтримки найбільш вразливим категоріям з-поміж українських дітей. А саме тим, хто має інвалідність підгрупи А. Таким громадянам організація обіцяє виплатити по 6 500 грн.

Передбачається, що грошову допомогу отримають близько 9 000 маленьких громадян у 9 регіонах:

Чернігівському;

Дніпропетровському;

Донецькому;

Харківському;

Херсонському;

Миколаївському;

Одеському;

Сумському;

Запорізькому.

Як дізнатись про право та отримати нову допомогу на дітей

Як зазначається, займатися розподілом допомоги від ЮНІСЕФ доручили Пенсійному фонду України (ПФУ). На фінансування відповідних виплат піде понад 50 млн грн.

Гроші нарахують за попередньо складеними списками з Єдиної інформсистеми соцсфери. Після перевірки даних ПФУ сповістить отримувачів про право на виплати через мобільний застосунок держпослуг "Дія". Для тих, хто не його має, повідомлення надійде через електронну пошту або за контактним номером телефону.

Кошти нарахують одному із законних представників дитини, який отримує відповідні соціальні виплати для дітей з інвалідністю підгрупи А.

Громадяни, які підпадають під відповідні умови, можуть самостійно уточнити отримання права на допомогу у відділеннях Пенсійного фонду.

Важливо те, що у наданні допомоги можуть відмовити тим громадянам, які взимку скористалися можливістю отримати одноразову допомогу у 6 500 грн за програмою "Зимова підтримка".

Також українські родини можуть перевірити інформацію щодо допомоги в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно виконати такі кроки:

Зайти чи авторизуватись на порталі е-послуг Пенсійного фонду; Обрати розділ "Мої повідомлення"; Зайти у пункт "Індивідуальні повідомлення"; Переглянути інформацію щодо можливого права на виплати.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у чотирьох регіонах українці можуть отримати грошову допомогу до 2 600 євро. Йдеться про програму, яку втілюють за фінпідтримки Швейцарії. В її рамках виплати зможуть отримати ті, хто був змушений переїхати з небезпечних районів або чий бізнес постраждав.

Ще Новини.LIVE писали, що французька організація надасть допомогу у семи регіонах для вразливих категорій громадян. Виплати передбачені на базові потреби. Скористатися правом отримати допомогу можуть лише ті, хто продовжує проживати у потенційно небезпечних районах.