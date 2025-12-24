Виплати для вразливих груп українців — хто і де отримає 2,5 тис. євро

Людина тримає євровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Взимку жителі Київської області можуть долучитися до навчального курсу "Право на бізнес" та отримати не лише необхідні знання та навички, а й грошову допомогу для запуску власної справи. Заявки прийматимуть до 16 січня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Право на захист".

Детальніше про програму для підтримки бізнесу

За інформацією організаторів, програма, яку реалізують для жителів кількох громад Київської області, спрямована на посилення економічної стійкості постраждалих від війни.

Її метою є підтримка розвитку підприємництва, допомога учасникам отримати потрібні знання, надання практичних інструментів для запуску та розвитку власної справи.

Учасники програми після завершення навчання отримають можливість долучитися до конкурсу з отримання фінансової допомоги у розмірі 2,5 тис. євро на розвиток власної справи.

Зареєструватися в навчальному курсі зможуть жителі таких громад Київщини:

Макарівської;

Бучанської;

Ірпінської.

Хто і як зможе подати заявку на участь у програмі

Подати заявки на участь у навчальній програмі зможуть ті, хто планує відновити чи розпочати власну справу і хоче зареєструвати ФОП, а також має один із критеріїв вразливості:

внутрішньо переміщені особи;

постраждалі від агресії РФ (пошкоджене/втрачене житло, немає роботи, пошкоджено чи зупинено бізнес з 24 лютого 2022 року);

люди з інвалідністю;

ветерани, члени їхньої сім'ї;

батьки дитини з інвалідністю;

багатодітні родини;

жінки, які самі виховують дітей;

жінки, які очолюють домогосподарства;

люди віком від 50 до 65 років.

Для того, щоб стати учасником навчального курсу, необхідно заповнити онлайн-заявку на участь до 16 січня (включно) 2026 року. Результати відбору стануть відомі до 12 лютого. Триватиме освітня програма з лютого до кінця квітня.

"БФ "Право на захист" залишає за собою право закрити реєстрацію на курс раніше, адже кількість місць обмежена. До кінця лютого БФ "Право на захист" опрацює всі заявки й обере 45 учасників, яких запросить на співбесіду для проходження навчання", — додали організатори.

