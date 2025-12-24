Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям гарантують грошову допомогу у 2,5 тис. євро — деталі

Українцям гарантують грошову допомогу у 2,5 тис. євро — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 08:00
Виплати для вразливих груп українців — хто і де отримає 2,5 тис. євро
Людина тримає євровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Взимку жителі Київської області можуть долучитися до навчального курсу "Право на бізнес" та отримати не лише необхідні знання та навички, а й грошову допомогу для запуску власної справи. Заявки прийматимуть до 16 січня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Право на захист".

Реклама
Читайте також:

Детальніше про програму для підтримки бізнесу

За інформацією організаторів, програма, яку реалізують для жителів кількох громад Київської області, спрямована на посилення економічної стійкості постраждалих від війни.

Її метою є підтримка розвитку підприємництва, допомога учасникам отримати потрібні знання, надання практичних інструментів для запуску та розвитку власної справи.

Учасники програми після завершення навчання отримають можливість долучитися до конкурсу з отримання фінансової допомоги у розмірі 2,5 тис. євро на розвиток власної справи.

Зареєструватися в навчальному курсі зможуть жителі таких громад Київщини: 

  • Макарівської;
  • Бучанської;
  • Ірпінської.

Хто і як зможе подати заявку на участь у програмі

Подати заявки на участь у навчальній програмі зможуть ті, хто планує відновити чи розпочати власну справу і хоче зареєструвати ФОП, а також має один із критеріїв вразливості: 

  • внутрішньо переміщені особи; 
  • постраждалі від агресії РФ (пошкоджене/втрачене житло, немає роботи, пошкоджено чи зупинено бізнес з 24 лютого 2022 року); 
  • люди з інвалідністю;
  • ветерани, члени їхньої сім'ї;
  • батьки дитини з інвалідністю; 
  • багатодітні родини; 
  • жінки, які самі виховують дітей; 
  • жінки, які очолюють домогосподарства;
  • люди віком від 50 до 65 років.

Для того, щоб стати учасником навчального курсу, необхідно заповнити онлайн-заявку на участь до 16 січня (включно) 2026 року. Результати відбору стануть відомі до 12 лютого. Триватиме освітня програма з лютого до кінця квітня.

"БФ "Право на захист" залишає за собою право закрити реєстрацію на курс раніше, адже кількість місць обмежена. До кінця лютого БФ "Право на захист" опрацює всі заявки й обере 45 учасників, яких запросить на співбесіду для проходження навчання", — додали організатори.

Раніше ми писали, що пенсіонери отримають 2 тис. грн за держпрограмою з нового року. Кошти можна буде використати на медичні обстеження.

Також ми розповідали, що у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях діє програма від Caritas Spes Lviv Archdiocese. В її рамках можна отримати до 32 тис. грн

виплати фінансова допомога бізнес допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації