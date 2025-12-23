Відео
Грошова допомога на тверде паливо — де можна отримати кошти

Грошова допомога на тверде паливо — де можна отримати кошти

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 08:00
Виплати на зиму — хто і де отримає кошти на тверде паливо для проходження холодного сезону
Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

Благодійний фонд "Dorcas Ukraine" повідомив про надання фінансової допомоги на опалювальний період 2025-2026 в одній з областей. Домогосподарства зможуть отримати кошти на купівлю твердого палива.

Про це інформує пресслужба фонду у Telegram-каналі.

Читайте також:

Хто зможе отримати допомогу на зиму

Програми допомоги благодійний фонд "Dorcas Ukraine" втілює останні кілька років у Закарпатській та Запорізькій області.

За інформацією пресслужби фонду, цього разу допомогу в рамках проєкту "Грошова підтримка для вразливих сімей Запорізької області на дрова для опалення" почали видавати у Павлівській громаді.

Фіндопомогу можна буде використати на придбання твердого палива для проходження холодного сезону.

"Шановні мешканці Павлівської громади! Повідомляємо, що з 22.12.2025 у вашій громаді буде надаватися допомога в грошовій формі на тверде паливо", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у БФ "Dorcas Ukraine", кошти на тверде паливо зможуть отримати тільки сім'ї, які відносяться до вразливих. А саме:

  • особи з інвалідністю;
  • громадяни мають важкі хронічні захворювання;
  • літні люди, яким понад 60 років;
  • громадяни, які маюсь пенсійну посвідку;
  • родини, де є понад троє дітей віком до 18 років;
  • є діти віком до трьох років;
  • у родині є лише один з батьків (батько або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років;
  • є вагітні жінки;
  • у родині є громадяни, які перенесли операцію або готуються до операції (є направлення від лікаря);
  • внутрішньо переміщені особи (наявна одна з вищезазначених вразливостей).

Загалом з листопада допомогу обіцяли надати у восьми громадах Запорізького району: Матвіївській, Новомиколаївській, Петро-Михайлівській, Михайло-Лукашівській, Михайлівській, Вільнянській, Павлівській, Кушугумській.

Які документи потрібні для реєстрації

За даними фонду, реєстрація здійснюється за попередньо сформованими списками домогосподарств органами місцевого самоврядування за наявності документально підтверджених категорій вразливості. Організатори будуть здійснювати попередні дзвінки з метою запрошення кандидатів. 

За потреби необхідно підготувати витяг самотньої матері 135 статті Сімейного кодексу України та довідку про тяжкі хронічні захворювання.

Для уточнення деталей щодо допомоги можна звернутися до місцевої ради.

Раніше ми писали, що вразливі категорії громадян в одній з громад отримають компенсації на оплату комунальних послуг. Розмір допомоги становитиме понад 19 тис. грн. 

Також ми розповідали, що на Сумщині деякі родини отримають допомогу на зиму. Гроші нададуть на купівлю твердого палива.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
