Україна
Украинцам гарантируют денежную помощь в 2,5 тыс. евро — детали

Украинцам гарантируют денежную помощь в 2,5 тыс. евро — детали

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 08:00
Выплаты для уязвимых групп украинцев — кто и где получит 2,5 тыс. евро
Человек держит евровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE

Зимой жители Киевской области могут присоединиться к учебному курсу "Право на бизнес" и получить не только необходимые знания и навыки, но и денежную помощь для запуска собственного дела. Заявки будут принимать до 16 января 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Право на защиту".

Подробнее о программе для поддержки бизнеса

По информации организаторов, программа, которую реализуют для жителей нескольких громад Киевской области, направлена на усиление экономической устойчивости пострадавших от войны.

Ее целью является поддержка развития предпринимательства, помощь участникам получить необходимые знания, предоставление практических инструментов для запуска и развития собственного дела.

Участники программы после завершения обучения получат возможность присоединиться к конкурсу по получению финансовой помощи в размере 2,5 тыс. евро на развитие собственного дела.

Зарегистрироваться в учебном курсе смогут жители таких громад Киевщины:

  • Макаровской;
  • Бучанской;
  • Ирпенской.

Кто и как сможет подать заявку на участие в программе

Подать заявки на участие в учебной программе смогут те, кто планирует восстановить или начать собственное дело и хочет зарегистрировать ФЛП, а также имеет один из критериев уязвимости:

  • внутренне перемещенные лица;
  • пострадавшие от агрессии РФ (поврежденное/потерянное жилье, нет работы, поврежден или остановлен бизнес с 24 февраля 2022 года);
  • люди с инвалидностью;
  • ветераны, члены их семьи;
  • родители ребенка с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • женщины, которые сами воспитывают детей;
  • женщины, которые возглавляют домохозяйства;
  • люди в возрасте от 50 до 65 лет.

Для того, чтобы стать участником учебного курса, необходимо заполнить онлайн-заявку на участие до 16 января (включительно) 2026 года. Результаты отбора станут известны до 12 февраля. Продлится образовательная программа с февраля до конца апреля.

"БФ "Право на защиту" оставляет за собой право закрыть регистрацию на курс раньше, ведь количество мест ограничено. До конца февраля БФ "Право на защиту" обработает все заявки и выберет 45 участников, которых пригласит на собеседование для прохождения обучения", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что пенсионеры получат 2 тыс. грн по госпрограмме с нового года. Средства можно будет использовать на медицинские обследования.

Также мы рассказывали, что во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях действует программа от Caritas Spes Lviv Archdiocese. В ее рамках можно получить до 32 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
