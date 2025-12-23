Виплати до 32 тис. грн — кому у західних регіонах доступні гранти

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни, які бажають розпочати власну справу чи здобути нову професію, можуть отримати грантову допомогу від релігійної місії "Карітас-Спес" Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні. Стартувала друга хвиля проєкту "Родина Родині: Індивідуальна підтримка".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Caritas Spes Lviv Archdiocese у Facebook.

Детальніше про програму грантової підтримки підприємців

Як зазначають організатори, метою відповідного проєкту є надання фінансової підтримки (грантів) для домогосподарств з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які постраждали через війну (є документальне підтвердження) для підвищення рівня економічного стану шляхом нарощення виробництва продукції сільського господарства/тваринництва або зайняття іншою підприємницькою діяльністю.

Географічно проєкт поширюється на західні регіони. А саме:

Львівський;

Тернопільський;

Івано-Франківський;

Чернівецький.

Долучитися до проєкту переселенці зможуть за умови, що до цього не отримувати аналогічну гуманітарну допомогу на ведення сільськогосподарської діяльності від РМ Карітас-Спес Україна чи інших благодійних фондів в країні поточного року.

Як подати заявку та розміри допомоги

В рамках програми, заявники зможуть отримати багатоцільові сільськогосподарські гранти у 32,4 тис. грн, які можна буде використати на придбання насіння, добрив, кормів, обладнання, дрібної рогатої худоби, також у списку: птахівництво, садівництво, ягідництво, ветеринарна допомога, ремонтні роботи.

Передбачені бізнес-гранти до 32,4 тис. грн, які можна буде використати на торгівлю, надання послуг, виробництво та здійснення ремонтів.

Окрім того, можна подати заявку на отримання грантів на професійне навчання та перекваліфікацію у розмірі до 32,4 тис. грн. Кошти можна буде використати на навчання новій професії (тривалість курсів не більш ніж шість місяців, окрім оплати навчання у вузах та інших закладах освіти тривалістю понад пів року).

Триватиме проєкт до травня 2026 року, а подавати заявки можна з 22 грудня 2025 року по 31 січня наступного року.

Для того, щоб подати запит, необхідно буде спочатку заповнити проєктну заявку.

Після цього потрібно буде внести інформацію в онлайн-форму попередньої реєстрації та завантажити файл заповненої проєктної заявки.

