Головна Фінанси Українцям гарантують грошову допомогу у 12 000 грн: як отримати

Дата публікації: 6 травня 2026 08:00
Виплати від Карітас: хто і за яких умов зможе отримати грошову допомогу у 12 000 грн
Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

6 травня 2026 року мешканці ще одного населеного пункту в Україні зможуть оформити фінансову допомогу від представництва національної мережі благодійних організацій "Карітас України". Згідно з правилами програми, кожен в родині зможе розраховувати на виплату для покриття базових потреб.

Про те, кому передбачена допомога, розповідають Новини.LIVE.

Хто і за яких умов зможе отримати грошову допомогу

Йдеться про можливість зареєструватися у цільовій програмі з підтримки евакуйованих домогосподарств, яку реалізує благодійний фонд "Карітас Полтава". Таку нагоду матимуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) у селищі Нові Санжари у Полтавській області.
 
"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні в Полтаві та Полтавській області" розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги за програмою для евакуйованих домогосподарств", — йдеться у повідомленні.

В рамках програми передбачається надання грошової допомоги у розмірі 12 300 грн на одну особу. Йдеться про одноразову виплату, що покриватиме три місяці основних потреб.

Звернутися за фінансовою підтримкою можуть переселенці за таких умов:

  1. Домогосподарства, які евакуювалися (самостійно/примусово) у зв'язку з бойовими діями, обстрілами або офіційними рішеннями про евакуацію;
  2. Громадяни, які переїхали не пізніше ніж 45 днів тому;
  3. Є довідка переселенця (видана до 45 днів) або інше підтвердження переїзду.

Як подати заявку на програму допомоги та список документів

Громадяни, які тимчасово проживають у селищі Нові Санжари і відповідають вищевказаним умовам, для реєстрації у програмі допомоги БО "БФ Карітас Полтава" мають звернутися 6 травня з 11:00 у приймаючій громаді до Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Незалежності, 30/1 ЦНСП.

Там необхідно буде надати такий список документів:

  • паспорт/інший документ, що посвідчить особу (закордонний паспорт/посвідку на постійне проживання);
  • ідентифікаційний код;
  • довідку переселенця (за наявності, до 45 днів);
  • реквізити IBAN голови домогосподарства;
  • свідоцтва про народження (для дітей).

Важливою умовою у праві на отримання допомоги за визначеними критеріями є відсутність аналогічної підтримки від інших організацій чи фондів за останні шість місяців. Також реєстрація у програмі буде можлива тільки упродовж 45 днів після переміщення. 

Організатори також зазначили, що кількість членів домогосподарства на отримання вищевказаної суми не обмежується.

Уточнити деталі щодо реалізації проєкту у Полтавські області можна за номерами телефонів:

  • 050 305 50 80;
  • 050 346 4693.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у травні у семи областях, зокрема прифронтових, жінки зможуть отримати фінансову допомогу, якщо ведуть бізнес у сфері громадського харчування. Розмір гранту у разі дотримання умов досягатиме 50 000 грн.  

Ще Новини.LIVE писали, що у травні громадянам з інвалідністю можна буде зареєструватися у програмі допомоги, що фінансується Німеччиною. Передбачається надання грантів на відновлення бізнесу або старт власної справи до 77 тисяч грн. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
