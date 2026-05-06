Виплати від Карітас: хто і за яких умов зможе отримати грошову допомогу у 12 000 грн

Українцям гарантують грошову допомогу у 12 000 грн: як отримати
6 травня 2026 року мешканці ще одного населеного пункту в Україні зможуть оформити фінансову допомогу від представництва національної мережі благодійних організацій "Карітас України". Згідно з правилами програми, кожен в родині зможе розраховувати на виплату для покриття базових потреб.
Про те, кому передбачена допомога, розповідають Новини.LIVE.
Хто і за яких умов зможе отримати грошову допомогу
Йдеться про можливість зареєструватися у цільовій програмі з підтримки евакуйованих домогосподарств, яку реалізує благодійний фонд "Карітас Полтава". Таку нагоду матимуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) у селищі Нові Санжари у Полтавській області.
"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні в Полтаві та Полтавській області" розпочинає реєстрацію на отримання грошової допомоги за програмою для евакуйованих домогосподарств", — йдеться у повідомленні.
В рамках програми передбачається надання грошової допомоги у розмірі 12 300 грн на одну особу. Йдеться про одноразову виплату, що покриватиме три місяці основних потреб.
Звернутися за фінансовою підтримкою можуть переселенці за таких умов:
- Домогосподарства, які евакуювалися (самостійно/примусово) у зв'язку з бойовими діями, обстрілами або офіційними рішеннями про евакуацію;
- Громадяни, які переїхали не пізніше ніж 45 днів тому;
- Є довідка переселенця (видана до 45 днів) або інше підтвердження переїзду.
Як подати заявку на програму допомоги та список документів
Громадяни, які тимчасово проживають у селищі Нові Санжари і відповідають вищевказаним умовам, для реєстрації у програмі допомоги БО "БФ Карітас Полтава" мають звернутися 6 травня з 11:00 у приймаючій громаді до Новосанжарської селищної ради за адресою: вул. Незалежності, 30/1 ЦНСП.
Там необхідно буде надати такий список документів:
- паспорт/інший документ, що посвідчить особу (закордонний паспорт/посвідку на постійне проживання);
- ідентифікаційний код;
- довідку переселенця (за наявності, до 45 днів);
- реквізити IBAN голови домогосподарства;
- свідоцтва про народження (для дітей).
Важливою умовою у праві на отримання допомоги за визначеними критеріями є відсутність аналогічної підтримки від інших організацій чи фондів за останні шість місяців. Також реєстрація у програмі буде можлива тільки упродовж 45 днів після переміщення.
Організатори також зазначили, що кількість членів домогосподарства на отримання вищевказаної суми не обмежується.
Уточнити деталі щодо реалізації проєкту у Полтавські області можна за номерами телефонів:
- 050 305 50 80;
- 050 346 4693.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у травні у семи областях, зокрема прифронтових, жінки зможуть отримати фінансову допомогу, якщо ведуть бізнес у сфері громадського харчування. Розмір гранту у разі дотримання умов досягатиме 50 000 грн.
Ще Новини.LIVE писали, що у травні громадянам з інвалідністю можна буде зареєструватися у програмі допомоги, що фінансується Німеччиною. Передбачається надання грантів на відновлення бізнесу або старт власної справи до 77 тисяч грн.