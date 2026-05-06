Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам гарантируют денежную помощь в 12 000 грн: как получить

Украинцам гарантируют денежную помощь в 12 000 грн: как получить

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 08:00
Выплаты от Каритас: кто и при каких условиях сможет получить денежную помощь в 12 000 грн
Женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

6 мая 2026 года жители еще одного населенного пункта в Украине смогут оформить финансовую помощь от представительства национальной сети благотворительных организаций "Каритас Украины". Согласно правилам программы, каждый в семье сможет рассчитывать на выплату для покрытия базовых потребностей.

О том, кому предусмотрена помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кто и при каких условиях сможет получить денежную помощь

Речь идет о возможности зарегистрироваться в целевой программе по поддержке эвакуированных домохозяйств, которую реализует благотворительный фонд "Каритас Полтава". Такую возможность будут иметь внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в поселке Новые Санжары в Полтавской области.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области" начинает регистрацию на получение денежной помощи по программе UCT2 для эвакуированных домохозяйств", — говорится в сообщении.

В рамках программы предусматривается предоставление денежной помощи в размере 12 300 грн на одного человека. Речь идет о единовременной выплате, которая будет покрывать три месяца основных потребностей.

Обратиться за финансовой поддержкой могут переселенцы при следующих условиях:

Читайте также:
  1. Домохозяйства, которые эвакуировались (самостоятельно/принудительно) в связи с боевыми действиями, обстрелами или официальными решениями об эвакуации;
  2. Граждане, которые переехали не позднее чем 45 дней назад;
  3. Есть справка переселенца (выдана до 45 дней) или другое подтверждение переезда.

Как подать заявку на программу помощи и список документов

Граждане, которые временно проживают в поселке Новые Санжары и соответствуют вышеуказанным условиям, для регистрации в программе помощи БО "БФ Каритас Полтава" должны обратиться 6 мая с 11:00 в принимающей громаде в Новосанжарский поселковый совет по адресу: ул. Независимости, 30/1 ЦНСП.

Там необходимо будет предоставить такой список документов:

  • паспорт/другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт/постоянный вид на жительство);
  • идентификационный код;
  • справку переселенца (при наличии, до 45 дней);
  • реквизиты IBAN главы домохозяйства;
  • свидетельства о рождении (для детей).

Важным условием в праве на получение помощи по определенным критериям является отсутствие аналогичной поддержки от других организаций или фондов за последние шесть месяцев. Также регистрация в программе будет возможна только в течение 45 дней после перемещения.

Организаторы также уточнили, что количество членов домохозяйства на получение вышеуказанной суммы не ограничивается.

Уточнить детали по реализации проекта в Полтавской области можно по номерам телефонов:

  • 050 305 50 80;
  • 050 346 4693.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в мае в семи областях, в частности прифронтовых, женщины смогут получить финансовую помощь, если ведут бизнес в сфере общественного питания. Размер гранта в случае соблюдения условий будет достигать 50 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в мае гражданам с инвалидностью можно будет зарегистрироваться в программе помощи, финансируемой Германией. Предусматривается предоставление грантов на восстановление бизнеса или старт собственного дела до 77 тысяч грн.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации