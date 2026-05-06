Выплаты от Каритас: кто и при каких условиях сможет получить денежную помощь в 12 000 грн

6 мая 2026 года жители еще одного населенного пункта в Украине смогут оформить финансовую помощь от представительства национальной сети благотворительных организаций "Каритас Украины". Согласно правилам программы, каждый в семье сможет рассчитывать на выплату для покрытия базовых потребностей.

Кто и при каких условиях сможет получить денежную помощь

Речь идет о возможности зарегистрироваться в целевой программе по поддержке эвакуированных домохозяйств, которую реализует благотворительный фонд "Каритас Полтава". Такую возможность будут иметь внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в поселке Новые Санжары в Полтавской области.



"Каритас Полтава в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине в Полтаве и Полтавской области" начинает регистрацию на получение денежной помощи по программе UCT2 для эвакуированных домохозяйств", — говорится в сообщении.

В рамках программы предусматривается предоставление денежной помощи в размере 12 300 грн на одного человека. Речь идет о единовременной выплате, которая будет покрывать три месяца основных потребностей.

Обратиться за финансовой поддержкой могут переселенцы при следующих условиях:

Домохозяйства, которые эвакуировались (самостоятельно/принудительно) в связи с боевыми действиями, обстрелами или официальными решениями об эвакуации; Граждане, которые переехали не позднее чем 45 дней назад; Есть справка переселенца (выдана до 45 дней) или другое подтверждение переезда.

Как подать заявку на программу помощи и список документов

Граждане, которые временно проживают в поселке Новые Санжары и соответствуют вышеуказанным условиям, для регистрации в программе помощи БО "БФ Каритас Полтава" должны обратиться 6 мая с 11:00 в принимающей громаде в Новосанжарский поселковый совет по адресу: ул. Независимости, 30/1 ЦНСП.

Там необходимо будет предоставить такой список документов:

паспорт/другой документ, удостоверяющий личность (загранпаспорт/постоянный вид на жительство);

идентификационный код;

справку переселенца (при наличии, до 45 дней);

реквизиты IBAN главы домохозяйства;

свидетельства о рождении (для детей).

Важным условием в праве на получение помощи по определенным критериям является отсутствие аналогичной поддержки от других организаций или фондов за последние шесть месяцев. Также регистрация в программе будет возможна только в течение 45 дней после перемещения.

Организаторы также уточнили, что количество членов домохозяйства на получение вышеуказанной суммы не ограничивается.

Уточнить детали по реализации проекта в Полтавской области можно по номерам телефонов:

050 305 50 80;

050 346 4693.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в мае в семи областях, в частности прифронтовых, женщины смогут получить финансовую помощь, если ведут бизнес в сфере общественного питания. Размер гранта в случае соблюдения условий будет достигать 50 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в мае гражданам с инвалидностью можно будет зарегистрироваться в программе помощи, финансируемой Германией. Предусматривается предоставление грантов на восстановление бизнеса или старт собственного дела до 77 тысяч грн.