Виплати для українських жінок: де і кому гарантують допомогу у 50 000 грн

Жінка старшого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року українські жінки мають нагоду отримати грошову допомогу у розмірі 50 000 грн. Виплати будуть доступні у семи областях, а перевагу нададуть громадам поблизу лінії фронту.

Про те, хто і де зможе долучитися до проєкту з підтримки жінок, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому з українок доступна допомога до 50 000 грн

Йдеться про реалізацію конкурсу мінігрантів для підтримки жінок-підприємиць у сфері громадського харчування від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні". Географія дії програми охоплює такі області з перевагою для громад поблизу лінії фронту:

Дніпропетровська;

Запорізька;

Харківську;

Миколаївська;

Херсонська;

Сумська;

Чернігівська.

Програма допомоги передбачає:

надання гранту до 50 000 грн на створення або розвиток літнього майданчика закладу харчування;

підтримку економічної стійкості бізнесу під час теплого сезону;

забезпечення розвитку локальних закладів громадських просторів.

Як зазначається, загальний бюджет конкурсу з підтримки жінок-підприємиць сягає 455 000 грн.

Читайте також:

Запрошують до участі громадянок України за дотримання таких умов:

проживання та провадження бізнес-діяльності в Україні;

наявність чинного бізнесу (від трьох місяців) або релокованого після 24 лютого 2022 року;

є реєстрація як фізособи-підприємця;

робота у сфері громадського харчування (кафе/кав’ярні/пекарні/фастфуд);

потрібне облаштування/розвиток літнього майданчика;

є вразливість (переселенці, родини військових, жінки з інвалідністю тощо).

Що необхідно для участі у програмі допомоги

Жінки, які бажають отримати грошову допомогу у розмірі 50 000 грн, мають заповнити онлайн-заявку. А також:

написати мотиваційний лист;

додати документи фізособи-підприємця;

надати короткий бізнес-план/опис проєкту.

Заявки можна подавати до 18 травня 2026 року. Результати оголосять на початку червня 2026 року.

Кошти можна буде направити на купівлю:

меблів (столів, стільців, лавок);

парасольок, тентів;

вуличного освітлення;

обладнання для роботи на вулиці;

елементів для сімейного відпочинку.

Проте не фінансуватиметься: оренда, ремонт, зарплати, транспорт та сировина.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям доступна реєстрація у проєкті допомоги на оренду житла у п'яти областях. Кошти надасть УВКБ ООН на шість місяців. Долучитися можуть внутрішні переселенці та біженці.

Ще Новини.LIVE писали, хто з громадян отримає 37 800 грн навесні в одному з регіонів. Йдеться про грошову допомогу на сільське господарство від Української Греко-Католицької Церкви "Карітас" УГКЦ.