Головна Фінанси Українкам виплатять 50 000 грн: хто і де може оформити

Українкам виплатять 50 000 грн: хто і де може оформити

Дата публікації: 5 травня 2026 13:00
Виплати для українських жінок: де і кому гарантують допомогу у 50 000 грн
Жінка старшого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року українські жінки мають нагоду отримати грошову допомогу у розмірі 50 000 грн. Виплати будуть доступні у семи областях, а перевагу нададуть громадам поблизу лінії фронту.

Про те, хто і де зможе долучитися до проєкту з підтримки жінок, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому з українок доступна допомога до 50 000 грн

Йдеться про реалізацію конкурсу мінігрантів для підтримки жінок-підприємиць у сфері громадського харчування від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні". Географія дії програми охоплює такі області з перевагою для громад поблизу лінії фронту:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Харківську;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Сумська;
  • Чернігівська.

Програма допомоги передбачає:

  • надання гранту до 50 000 грн на створення або розвиток літнього майданчика закладу харчування;
  • підтримку економічної стійкості бізнесу під час теплого сезону;
  • забезпечення розвитку локальних закладів громадських просторів.

Як зазначається, загальний бюджет конкурсу з підтримки жінок-підприємиць сягає 455 000 грн.

Запрошують до участі громадянок України за дотримання таких умов:

  • проживання та провадження бізнес-діяльності в Україні;
  • наявність чинного бізнесу (від трьох місяців) або релокованого після 24 лютого 2022 року;
  • є реєстрація як фізособи-підприємця;
  • робота у сфері громадського харчування (кафе/кав’ярні/пекарні/фастфуд);
  • потрібне облаштування/розвиток літнього майданчика;
  • є вразливість (переселенці, родини військових, жінки з інвалідністю тощо).

Що необхідно для участі у програмі допомоги

Жінки, які бажають отримати грошову допомогу у розмірі 50 000 грн, мають заповнити онлайн-заявку. А також:

  • написати мотиваційний лист;
  • додати документи фізособи-підприємця;
  • надати короткий бізнес-план/опис проєкту.

Заявки можна подавати до 18 травня 2026 року. Результати оголосять на початку червня 2026 року.

Кошти можна буде направити на купівлю:

  • меблів (столів, стільців, лавок);
  • парасольок, тентів;
  • вуличного освітлення;
  • обладнання для роботи на вулиці;
  • елементів для сімейного відпочинку.

Проте не фінансуватиметься: оренда, ремонт, зарплати, транспорт та сировина.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям доступна реєстрація у проєкті допомоги на оренду житла у п'яти областях. Кошти надасть УВКБ ООН на шість місяців. Долучитися можуть внутрішні переселенці та біженці

Ще Новини.LIVE писали, хто з громадян отримає 37 800 грн навесні в одному з регіонів. Йдеться про грошову допомогу на сільське господарство від Української Греко-Католицької Церкви "Карітас" УГКЦ. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
