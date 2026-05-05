Виплати для українських жінок: де і кому гарантують допомогу у 50 000 грн

Українкам виплатять 50 000 грн: хто і де може оформити
У травні 2026 року українські жінки мають нагоду отримати грошову допомогу у розмірі 50 000 грн. Виплати будуть доступні у семи областях, а перевагу нададуть громадам поблизу лінії фронту.
Про те, хто і де зможе долучитися до проєкту з підтримки жінок, розповідає видання Новини.LIVE.
Кому з українок доступна допомога до 50 000 грн
Йдеться про реалізацію конкурсу мінігрантів для підтримки жінок-підприємиць у сфері громадського харчування від благодійного фонду "Жіночі можливості в Україні". Географія дії програми охоплює такі області з перевагою для громад поблизу лінії фронту:
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Харківську;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Сумська;
- Чернігівська.
Програма допомоги передбачає:
- надання гранту до 50 000 грн на створення або розвиток літнього майданчика закладу харчування;
- підтримку економічної стійкості бізнесу під час теплого сезону;
- забезпечення розвитку локальних закладів громадських просторів.
Як зазначається, загальний бюджет конкурсу з підтримки жінок-підприємиць сягає 455 000 грн.
Запрошують до участі громадянок України за дотримання таких умов:
- проживання та провадження бізнес-діяльності в Україні;
- наявність чинного бізнесу (від трьох місяців) або релокованого після 24 лютого 2022 року;
- є реєстрація як фізособи-підприємця;
- робота у сфері громадського харчування (кафе/кав’ярні/пекарні/фастфуд);
- потрібне облаштування/розвиток літнього майданчика;
- є вразливість (переселенці, родини військових, жінки з інвалідністю тощо).
Що необхідно для участі у програмі допомоги
Жінки, які бажають отримати грошову допомогу у розмірі 50 000 грн, мають заповнити онлайн-заявку. А також:
- написати мотиваційний лист;
- додати документи фізособи-підприємця;
- надати короткий бізнес-план/опис проєкту.
Заявки можна подавати до 18 травня 2026 року. Результати оголосять на початку червня 2026 року.
Кошти можна буде направити на купівлю:
- меблів (столів, стільців, лавок);
- парасольок, тентів;
- вуличного освітлення;
- обладнання для роботи на вулиці;
- елементів для сімейного відпочинку.
Проте не фінансуватиметься: оренда, ремонт, зарплати, транспорт та сировина.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям доступна реєстрація у проєкті допомоги на оренду житла у п'яти областях. Кошти надасть УВКБ ООН на шість місяців. Долучитися можуть внутрішні переселенці та біженці.
Ще Новини.LIVE писали, хто з громадян отримає 37 800 грн навесні в одному з регіонів. Йдеться про грошову допомогу на сільське господарство від Української Греко-Католицької Церкви "Карітас" УГКЦ.