Денежные компенсации за отпуска: кто из работников может претендовать в 2026 году

В 2026 году в рамках действующих норм трудового законодательства украинским работникам может предоставляться денежная компенсация за неиспользованный отпуск. Таким правом можно воспользоваться при соблюдении ряда условий.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на закон № 504/96-ВР "Об отпусках".

Правила предоставления компенсаций за отпуск в 2026 году

Согласно статье 24 закона об отпусках, денежная компенсация может предоставляться исключительно в случае увольнения работника с работы, если будут выполнены следующие условия:

Увольнение происходит по инициативе самого работника и сам подает заявление; Возраст работника — более 18 лет; Предоставлено более 24 календарных дней ежегодного (основного или дополнительного) отпуска.

При таких обстоятельствах предусматривается начисление компенсации излишка неиспользованных работником дней отпуска.

Кроме того, работодатель обязан выплатить компенсацию за отпуск работнику, которого призвали/приняли на военную службу.

Также работники имеют право на выплату компенсации всех неиспользованных дней отдыха: ежегодного (основного/дополнительного) дополнительного, предоставляемого на детей.

Заявление необходимо подать до последнего дня месяца, когда состоялась мобилизация работника.

Согласно правилам, работодатель должен компенсировать такому работнику дни, накопившиеся до службы в армии, а компенсации должен подлежать ежегодный отпуск (основной/дополнительный), а также дополнительный социальный отпуск на детей.

При соблюдении вышеуказанных требований воспользоваться правом получить деньги вместо отпуска могут как работники на основной работе, так и совместители.

Нарушением трудового законодательства будет считаться, если работодатель согласует полную денежную компенсацию ежегодного отпуска без увольнения работника, даже на основе его письменной просьбы.

Нюансы относительно компенсаций в период военного положения

Согласно закону № 2136 "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", во время войны продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 24 календарных дня. Если это количество превышено, то работодатели могут ограничить или перенести дни на послевоенное время, предоставить как отпуск без сохранения зарплаты.

Также отпуск можно делить, однако одна часть не должна быть меньше 14 календарных дней.

В качестве примера, если работник имеет 31 день неиспользованного ежегодного отпуска, свыше 24 дней ему должны компенсировать семь дней деньгами.

По статье 80 КЗоТ, запрещено не предоставлять ежегодный отпуск более двух лет подряд, однако во время военного положения это правило не действует, когда работодатель самостоятельно может отказать в предоставлении отпуска.

