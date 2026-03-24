Доплата до 15% до зарплати у сфері культури: сталися зміни

Людина тримає гаманець з грошима.

У 2026 році умови оплати праці працівників культури частково зазнали змін. Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про запровадження надбавки у розмірі до 15% посадового окладу.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на наказ Мінкульту № 103.

Читайте також:

Хто з працівників культури отримає вищу зарплату

Йдеться про документ "Про внесення змін до наказу № 745 Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року", що покликаний врегулювати умови оплати праці у сфері культури на основі Єдиної тарифної сітки. Зміни узгодили оплату праці з новими освітніми ступенями та уточнили норми визначення груп під час воєнного стану.

Законодавчі зміни, що набули чинності у березні поточного року, передбачають встановлення доплати за освітньо-творчий ступінь доктора мистецтва, запровадженого законом "Про вищу освіту", у розмірі до 15% від суми посадового окладу.

Раніше така вимога була передбачена постановою № 1043 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо уточнення положень стосовно ступенів доктора філософії, доктора мистецтва", а тепер аналогічні норми закріпили у наказі № 745.

Умови нарахування доплати до окладу

Згідно з правилами, доплата за науковий або освітньо-творчий ступінь може бути встановлена:

за наявності у працівника кількох ступенів (зокрема доктора філософії/доктора мистецтва) — можлива лише одна доплата за вибором працівника;

за умови наявності двох наукових ступенів або поєднання наукових і освітньо-творчого ступеня — право є на доплату за одним (вищим) ступенем;

доплату встановлюють на основі повної відповідності ступеня профілю діяльності працівника;

рівень відповідності має визначати керівник установи;

документи про ступінь мають відповідати законодавчим нормам.

Зокрема, наказ № 103 уточнив механізм визначення груп оплати праці. Під час воєнного стану та упродовж ще одного року після завершення не враховуються показники відвідування у визначенні груп оплати праці для:

керівників бібліотек/централізованих бібліотечних систем;

керівників клубних закладів/парків культури і відпочинку/центрів культури і дозвілля/зоопарків;

інших працівників аналогічних закладів.

Часті питання

Чи буде індексація зарплати у квітні

У березні Держстат вже оприлюднив показник індексу інфляції, від якого залежить, чи можлива індексація зарплати у квітні поточного року. Він становить 101,0%, тобто, менше від порогу, що вимагає перегляду зарплати у 103%. Через це українцям не варто буде очікувати на осучаснення оплати праці четвертий місяць поспіль.

Чи можуть переглянути мінімальну зарплату у квітні

У квітні діятиме затверджений на початку року підвищений показник мінімальної зарплати. Перегляду гарантованого роботодавцями рівня оплати праці наступного місяця не очікується. Українцям будуть платити мінімально:

52 грн — у разі погодинної оплати праці (48 грн у 2025-му);

8 647 грн — у разі місячної оплати праці (раніше було 8 000 грн).

Однак після утримання податків (18% ПДФО, 5% — військовий збір), українці зможуть отримати "на руки" 6 658 грн.