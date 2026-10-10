Звільнення через Дію доступне не всім: хто має право на послугу

Чоловік працює за комп'ютером на сайті в Дії. Фото: Новини.LIVE

Українці, які працюють на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій, зможуть звільнитися онлайн через Дію. Для цього не потрібно особисто звертатися до роботодавця. Після звільнення людина також зможе звернутися по статус безробітного та допомогу, якщо відповідатиме встановленим умовам.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.

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Хто може звільнитися через Дію

9 жовтня 2026 року в Дії запустили послугу, яка дозволяє звільнитися з роботи дистанційно. Вона призначена для працівників підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій.

Скористатися послугою можуть повнолітні громадяни України, які офіційно працевлаштовані. Інформація про їхнє місце роботи має бути в базі Пенсійного фонду України.

Щоб подати заяву, потрібно мати:

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податковий номер, підтверджений у "Дії";

ID-картку або біометричний закордонний паспорт у застосунку;

дані про офіційне працевлаштування.

Послуга недоступна неповнолітнім, іноземцям та людям без громадянства. Також скористатися нею не вдасться, якщо в Дії немає потрібних документів або інформації про роботу.

Як звільнитися через "Дію"

Щоб подати заяву на звільнення, потрібно виконати кілька простих кроків:

Відкрити застосунок Дія та авторизуватися. Перейти до розділу "Сервіси" й знайти "Обрій.Робота". Вибрати послугу звільнення з роботи на тимчасово окупованій території. Натиснути кнопку подання заяви. Вибрати підприємство, з якого потрібно звільнитися. Вказати тип трудового договору. Перевірити контактні дані та іншу інформацію. Підписати заяву за допомогою "Дія.Підпису".

Якщо людина працює на кількох підприємствах, які підпадають під умови послуги, заяву потрібно подати окремо щодо кожного місця роботи.

Перед відправленням документів варто уважно перевірити всі дані. Якщо інформація про працевлаштування відсутня або не збігається, скористатися послугою може не вдатися.

Коли людину звільнять

Після подання заяви система автоматично перевіряє інформацію. За інформацією порталу Дія, опрацювання займає до одного робочого дня. Результат людина отримає у вигляді сповіщення в застосунку.

Після успішного опрацювання заяви інформацію про звільнення передадуть до відповідних державних реєстрів і повідомлять роботодавця. Звільнення набуває чинності наступного дня після реєстрації заяви.

Працівникові не потрібно особисто їхати до підприємства або шукати керівника, щоб передати заяву. Це особливо важливо для людей, які через окупацію чи бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем.

Чи можна отримати гроші після звільнення

Після звільнення людина може звернутися до служби зайнятості, щоб отримати статус безробітного. За виконання встановлених умов вона також може претендувати на допомогу по безробіттю.

Водночас звільнення через Дію не означає, що гроші виплатять автоматично. Для отримання допомоги потрібно окремо звернутися до служби зайнятості та пройти необхідну процедуру.

Також людина може шукати нову роботу або скористатися можливостями професійного навчання та перекваліфікації. Це допоможе отримати нову професію або повернутися до роботи після втрати попереднього місця працевлаштування.

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