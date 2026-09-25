Компенсація автоцивілки ветеранам: як повернути гроші через Дію

Гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE

Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути гроші, сплачені за пільгову автоцивілку. Поліс фактично може стати безкоштовним: половину його вартості компенсує страхова компанія, а решту повертає держава. Подати заяву можна онлайн через застосунок Дія.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Хто може отримати компенсацію за автоцивілку

Компенсація доступна ветеранам, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Відповідне посвідчення має відображатися в застосунку Дія.

Є також вимоги до самого страхового договору. Пільгову автоцивілку потрібно було оформити після 1 січня 2025 року із застосуванням ветеранської пільги.

Автомобіль також має відповідати встановленим критеріям:

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об'єм двигуна — до 2 500 куб. см;

для електромобіля — потужність електродвигуна до 100 кВт;

машина використовується для особистих потреб, а не для таксі чи вантажних перевезень.

Важливо, що компенсацію можна отримати і за деякі договори, строк дії яких уже завершився. У Дії передбачалася можливість подати заяву за такими пільговими договорами, укладеними з 1 січня 2025 року.

Скільки грошей повертають

Механізм компенсації передбачає повернення 100% вартості пільгової автоцивілки.

Половину суми компенсує страхова компанія, а другу половину повертає держава. Тобто якщо пільговий поліс коштував, наприклад, 2 000 грн, після оформлення компенсації людина фактично поверне всі 2 000 грн.

Саме тому в Дії зазначають, що для ветерана такий поліс може стати фактично безкоштовним.

Як повернути гроші за автоцивілку через Дію

Для оформлення компенсації не потрібно особисто звертатися до державної установи.

Потрібно:

Оновити застосунок Дія. Відкрити розділ "Сервіси". Перейти до "Ветеран PRO". Обрати послугу "Компенсація автоцивілки". Вибрати пільговий договір — він має підтягнутися автоматично. Вказати Дія.Картку, на яку мають надійти кошти. Якщо картки немає, її можна відкрити в одному з банків-партнерів.

Після подання заяви її опрацьовують, а компенсація зараховується на вказану картку.

Послугу реалізують Міністерство у справах ветеранів та Міністерство цифрової трансформації у партнерстві з Моторним транспортним страховим бюро України.

Коли компенсацію не виплатять

Отримати гроші не вдасться, якщо автоцивілку придбали за повною вартістю без застосування ветеранської пільги.

Також компенсація не передбачена, якщо пільговий поліс був оформлений, але автомобіль уже продали. Окремо діють обмеження щодо використання машини для таксі або вантажних перевезень.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що ветеранам доступна компенсація за автоцивілку. Йдеться про відшкодування вартості пільгового страхового поліса за визначених умов. Для отримання коштів потрібно скористатися передбаченим механізмом компенсації.