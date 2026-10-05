Робота неповнолітніх може змінитися: підліткам пропонують нові умови праці

Молода дівчина готує напої. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть змінити правила працевлаштування неповнолітніх. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує збільшити допустиму тривалість роботи для молоді до 38 годин на тиждень, а також прибрати окрему заборону на роботу у вихідні. Якщо зміни ухвалять, підлітки зможуть отримати більше можливостей для офіційного працевлаштування та заробітку.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на Судово-юридичну газету.

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Що змінять для працюючих підлітків

Законопроєкт №16114 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо розширення трудових можливостей для молоді" зареєстрували у Верховній Раді 28 вересня 2026 року. Документ поки не ухвалений — станом на 5 жовтня його опрацьовують у комітеті.

Одна з основних пропозицій стосується тривалості робочого часу. Нині працівники віком від 16 до 18 років можуть працювати не більше 36 годин на тиждень. Для осіб від 15 до 16 років, а також учнів від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, встановлена межа у 24 години.

Законопроєкт пропонує збільшити ці показники до 38 та 26 годин на тиждень відповідно. Тобто для старшої категорії неповнолітніх максимально допустимий робочий час може зрости на дві години щотижня.

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Для молодої людини, яка отримує погодинну оплату, додаткові години означатимуть можливість заробити більше за місяць. Водночас конкретна сума залежатиме від зарплати, графіка та умов трудового договору.

Чи дозволять неповнолітнім працювати у вихідні

Законопроєкт також пропонує змінити правила щодо роботи у вихідні дні.

Чинний Кодекс законів про працю забороняє залучати працівників до 18 років до нічних, надурочних робіт та роботи у вихідні. Автори документа пропонують залишити заборони на нічні й надурочні роботи, але прибрати окрему заборону на роботу неповнолітніх у вихідні.

Це не означатиме, що підлітків автоматично зможуть змусити працювати у будь-який вихідний. Йдеться про розширення можливостей для роботодавців залучати молодих працівників до роботи у такі дні з дотриманням інших вимог трудового законодавства.

Для підлітків це може бути особливо актуально у сферах, де більше працівників потрібно саме у суботу та неділю. Відповідно, з'явиться можливість отримувати додатковий заробіток за роботу у дні, які раніше були обмежені для неповнолітніх.

Що ще хочуть змінити

Окремо законопроєкт пропонує змінити правила встановлення випробувального строку. Неповнолітніх можуть виключити з переліку працівників, яким випробування під час прийняття на роботу встановлювати не можна. У такому разі до них застосовуватимуться загальні правила щодо випробувального терміну.

Також пропонується змінити правила медичних оглядів. Щорічні обов'язкові огляди для неповнолітніх хочуть проводити до досягнення 18 років, тоді як зараз періодичні огляди передбачені до 21 року.

Ще одна пропозиція — дозволити укладати трудовий договір з молодим працівником в електронній формі за взаємною згодою сторін. Документ можна буде підписувати кваліфікованим або відповідним удосконаленим електронним підписом.

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