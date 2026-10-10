Услуга Увольнение через Дію доступна не всем: кто имеет право на эту услугу

Мужчина работает за компьютером на сайте Дія. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, работающие на предприятиях на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий, смогут уволиться онлайн через приложение Дія. Для этого не нужно лично обращаться к работодателю. После увольнения человек также сможет подать заявление на получение статуса безработного и пособия, если будет соответствовать установленным условиям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

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Кто может уволиться через приложение Дія

9 октября 2026 года в приложении Дія запустили услугу, позволяющую уволиться с работы дистанционно. Она предназначена для работников предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.

Воспользоваться услугой могут совершеннолетние граждане Украины, официально трудоустроенные. Информация об их месте работы должна быть в базе Пенсионного фонда Украины.

Чтобы подать заявление, необходимо иметь:

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налоговый номер, подтвержденный в Дія;

ID-карту или биометрический загранпаспорт в приложении;

данные об официальном трудоустройстве.

Услуга недоступна несовершеннолетним, иностранцам и лицам без гражданства. Также воспользоваться ею не удастся, если в Дії отсутствуют необходимые документы или информация о работе.

Как уволиться через Дію

Чтобы подать заявление об увольнении, нужно выполнить несколько простых шагов:

Открыть приложение Дія и авторизоваться. Перейти в раздел "Сервисы" и найти "Обрий.Работа". Выбрать услугу "Увольнение с работы на временно оккупированной территории". Нажать кнопку подачи заявления. Выбрать предприятие, с которого нужно уволиться. Указать тип трудового договора. Проверить контактные данные и другую информацию. Подписать заявление с помощью Дія.Підпису.

Если человек работает на нескольких предприятиях, подпадающих под условия услуги, заявление необходимо подать отдельно по каждому месту работы.

Перед отправкой документов следует внимательно проверить все данные. Если информация о трудоустройстве отсутствует или не совпадает, воспользоваться услугой может не получиться.

Когда человека уволят

После подачи заявления система автоматически проверяет информацию. По данным портала Дія, обработка занимает до одного рабочего дня. Результат человек получит в виде уведомления в приложении.

После успешной обработки заявления информация об увольнении будет передана в соответствующие государственные реестры и доведена до сведения работодателя. Увольнение вступает в силу на следующий день после регистрации заявления.

Работнику не нужно лично ехать на предприятие или искать руководителя, чтобы передать заявление. Это особенно важно для людей, которые из-за оккупации или боевых действий потеряли связь с работодателем.

Можно ли получить деньги после увольнения

После увольнения человек может обратиться в службу занятости, чтобы получить статус безработного. При выполнении установленных условий он также может претендовать на пособие по безработице.

В то же время увольнение в связи с "Действием" не означает, что деньги будут выплачены автоматически. Для получения пособия необходимо отдельно обратиться в службу занятости и пройти необходимую процедуру.

Также человек может искать новую работу или воспользоваться возможностями профессионального обучения и переквалификации. Это поможет получить новую профессию или вернуться к работе после потери прежнего места трудоустройства.

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