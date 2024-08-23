Рахунки за комуналку можна буде оплатити національним кешбеком

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні житлово-комунальні послуги громадяни зможуть оплачувати за рахунок проєкту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня 2024 року. Він передбачає повернення частини коштів за купівлю продуктів та товарів українського виробництва.

Це прописано у постанові уряду №952, опублікованій на офіційному порталі, яка 22 серпня набрала чинності.

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Деталі програми національного кешбеку

Йдеться про експериментальний проєкт щодо повернення державою коштів покупцям товарів та послуг українського виробництва. Його запустять в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Уряд визначив порядок, згідно з яким українці щомісячно отримуватимуть до 3 тис. грн кешбеку за товари і послуги, придбані в українського виробника. Передбачається, повертатиметься компенсація у розмірі 10% вартості товару.

Приєднатись до програми можна буде через застосунок державних послуг "Дія".

Громадяни зможуть у застосунку у кілька кліків перевірити суму нарахованого кешбеку та витратити на певні послуги, до списку яких включили можливість оплати послуг ЖКГ.

Долучитися до експериментального проєкту зможуть українські виробники та продавці із зобов’язанням виконання певних умов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року українці отримають оновлені суми в комунальних квитанціях. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні послуги, дехто з громадян побачить підвищені суми в платіжках.

Також ми писали, що громадяни, навіть з огляду на нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію, можуть суттєво заощадити на платіжках. Для цього потрібно подумати про покупку багатозонного лічильника.