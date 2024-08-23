Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українцям дозволили оплачувати комуналку національним кешбеком arrow

Українцям дозволили оплачувати комуналку національним кешбеком

23 серпня 2024 10:40
Ксенія Симонова - Редактор
Рахунки за комуналку можна буде оплатити національним кешбеком
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні житлово-комунальні послуги громадяни зможуть оплачувати за рахунок проєкту національного кешбеку, який запрацює з 2 вересня 2024 року. Він передбачає повернення частини коштів за купівлю продуктів та товарів українського виробництва.

Це прописано у постанові уряду №952, опублікованій на офіційному порталі, яка 22 серпня набрала чинності.

Читайте також:

Деталі програми національного кешбеку

Йдеться про експериментальний проєкт щодо повернення державою коштів покупцям товарів та послуг українського виробництва. Його запустять в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Уряд визначив порядок, згідно з яким українці щомісячно отримуватимуть до 3 тис. грн кешбеку за товари і послуги, придбані в українського виробника. Передбачається, повертатиметься компенсація у розмірі 10% вартості товару.

Приєднатись до програми можна буде через застосунок державних послуг "Дія".

Громадяни зможуть у застосунку у кілька кліків перевірити суму нарахованого кешбеку та витратити на певні послуги, до списку яких включили можливість оплати послуг ЖКГ.

Долучитися до експериментального проєкту зможуть українські виробники та продавці із зобов’язанням виконання певних умов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 вересня 2024 року українці отримають оновлені суми в комунальних квитанціях. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні послуги, дехто з громадян побачить підвищені суми в платіжках.

Також ми писали, що громадяни, навіть з огляду на нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію, можуть суттєво заощадити на платіжках. Для цього потрібно подумати про покупку багатозонного лічильника.

комунальні послуги товари ЖКГ гроші кешбек

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:31 Уряд затвердив новий вигляд повісток від ТЦК — як зміниться оповіщення

11:28 Росіяни 252 рази обстріляли Сумську область за добу — в поліції підсумували наслідки

11:26 Жителі одного з районів Одеси залишились сьогодні без води

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

11:18 В Україні стартувала реєстрація на допомогу Mercy Corps у 10,8 тис. грн

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

11:08 Кілька тонн соняшникового насіння згоріли під час пожежі на Львівщині

11:07 Коригував подвійний ракетний удар по Одесі — СБУ затримала агента РФ

11:02 Сили оборони просунулися в Луганській області — зведення Deep State

10:58 В Укрзалізниці показали, як зустріли Моді у Києві

10:45 Росіяни здійснили авіаудар по житловому сектору — є жертви

11:31 Уряд затвердив новий вигляд повісток від ТЦК — як зміниться оповіщення

11:28 Росіяни 252 рази обстріляли Сумську область за добу — в поліції підсумували наслідки

11:26 Жителі одного з районів Одеси залишились сьогодні без води

11:18 В Україні стартувала реєстрація на допомогу Mercy Corps у 10,8 тис. грн

11:08 Кілька тонн соняшникового насіння згоріли під час пожежі на Львівщині

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

11:07 Коригував подвійний ракетний удар по Одесі — СБУ затримала агента РФ

11:02 Сили оборони просунулися в Луганській області — зведення Deep State

10:58 В Укрзалізниці показали, як зустріли Моді у Києві

10:45 Росіяни здійснили авіаудар по житловому сектору — є жертви

10:45 Зеленський зробив гучну заяву на честь Дня державного прапора України

Ексклюзив

07:27 Олімпійська чемпіонка Парижа 2024 видала базу про Україну — інтерв'ю

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

Text

08:00 Наступ ЗСУ на Харківщині та плани атак Росії на День Незалежності — ефір Ранок.LIVE

22 серпня 2024
Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку