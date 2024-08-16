Ціни на електрику — споживачам дозволили платити удвічі дешевше

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за роки війни найбільше з житлово-комунальних послуг подорожчала електроенергія у зв'язку з потребою у додаткових коштах на ремонти об'єктів енергоінфраструктури. Багатьом громадянам новий тариф вдарив по кишені, проте є можливість платити удвічі менше.

Про це пише видання Oboz.ua.

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Так, електроенергія за період війни подорожчала двічі. Її вартість зросла на близько 130%:

у 2023 році — на 70%;

у 2024 році — на близько 60%.

У 2024 році населення України платить за електрику 4,32 грн за 1 кВт-год. Торік українцям світло обходилось у 2,63 грн за кВт-год.

Нову вартість електричної енергії обіцяють не переглядати цілий рік. Тобто, повернутися до цінового питання можуть у травні 2025 року.

Як платити удвічі менше за світло у 2024 році

Громадяни, навіть враховуючи нещодавнє підвищення тарифу на електроенергію, можуть суттєво заощадити на платіжках. Для цього необхідно подумати про купівлю багатозонного лічильника. Він дасть можливість платити за енергію у різний тарифний час. Якщо споживач електроенергії перейде на пільговий тариф, то платитиме тільки половину з вищевказаного тарифу.

Зокрема, із двозонним лічильником у час з 23:00 до 7:00 надається знижка у 50%, тобто платити треба лише 2,16 гривні за кВт/год. У решту часу діятиме повноцінний тариф — 4,32 гривні за кВт/год.

Підключення для побутових споживачів нічного тарифу безкоштовне, проте доведеться витратитися на купівлю двозонного лічильника. Вартість такого приладу коливається від 1,6 до 2,4 тисячі гривень. Однак у підсумку окупність буде доволі швидка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні посприяти зниженню вартості електричної енергії в країні може запуск двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції за рахунок збільшення обсягу генерації. Також це стане запорукою відсутності блекаутів.

Раніше ми писали, що в Україні фактична вартість реалізації природного газу після тривалого зниження зростає третій місяць поспіль. За цей період ціна підвищилась на майже 14%.