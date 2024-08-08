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Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

8 серпня 2024 22:47
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на електрику будуть захмарні — кому доведеться платити 20 грн/кВт-год
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Експерти розповіли, у скільки обходиться українцям електрична енергія від зарядних систем типу "екофлоу". Ціни не тільки вищі у кілька разів, але й дорого обійдеться вартість ремонту такого обладнання.

Про цінові особливості розповів гендиректор Д.Трейдінг Дмитро Маляр.

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Детальніше про вартість електрики зарядних станцій

За його словами, кінцева вартість електроенергії від зарядних систем може сягати 14-15 грн/кВт-год. Вартість від генераторів ще вища — близько 20 грн.

"Коли ти купуєш "екофлоу" або інше рішення, ціна виробленої цим інвертором електроенергії — близько 14-15 грн/кВт-год... З генератора найдорожча електроенергія, це близько 20 грн/кВт-год", — зазначив він.

Окрім витрат на сам прилад, власники генераторів витрачають кошти на пальне до нього. Все це дуже витратно.

Водночас, експерт визнав, що в разі подальших відключень світла — це буде єдиним керованим способом взимку виробляти електроенергію. Переваги в тому, що така електрика не залежить від сонця, чи є в мережі електроенергія для заряджання інвертора з акумулятором.

"Це витратно і це не рішення для однієї квартири. Це рішення для будинку", — наголосив посадовець.

Інвертори та акумулятори не виробляють електроенергію, а тільки віддають раніше накопичену з мережі, за яку теж необхідно платити.

Проте є додаткова проблема зарядних станцій — це дорожнеча ремонту обладнання.

Тарифи на електрику з мережі

Як відомо, зараз населення України платить за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт-год. Тариф вдруге підвищили за час війни. Минулого року українці платили за електрику 2,63 грн за кВт-год.

Нову вартість електроенергії обіцяють не переглядати цілий рік. Тобто, повернутися до цінових питань можуть у травні 2025 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова правління НАК Нафтогаз Олексій Чернишов заявив, що наразі головною метою є забезпечити конструкцію, при якій українці споживають ресурси відповідально, і навіть у разі можливої лібералізації ринку їхні особисті витрати не збільшуються. Це означає, що обсяг споживаного газу повинен зменшитися, а ціна — зрости.

Раніше ми писали, що в одному з українських регіонів суттєво зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 вересня 2024 року. Зокрема, рішення пояснюють подорожчанням електроенергії.

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