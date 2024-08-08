Тарифи на електрику будуть захмарні — кому доведеться платити 20 грн/кВт-год

Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф
Експерти розповіли, у скільки обходиться українцям електрична енергія від зарядних систем типу "екофлоу". Ціни не тільки вищі у кілька разів, але й дорого обійдеться вартість ремонту такого обладнання.
Про цінові особливості розповів гендиректор Д.Трейдінг Дмитро Маляр.
Детальніше про вартість електрики зарядних станцій
За його словами, кінцева вартість електроенергії від зарядних систем може сягати 14-15 грн/кВт-год. Вартість від генераторів ще вища — близько 20 грн.
"Коли ти купуєш "екофлоу" або інше рішення, ціна виробленої цим інвертором електроенергії — близько 14-15 грн/кВт-год... З генератора найдорожча електроенергія, це близько 20 грн/кВт-год", — зазначив він.
Окрім витрат на сам прилад, власники генераторів витрачають кошти на пальне до нього. Все це дуже витратно.
Водночас, експерт визнав, що в разі подальших відключень світла — це буде єдиним керованим способом взимку виробляти електроенергію. Переваги в тому, що така електрика не залежить від сонця, чи є в мережі електроенергія для заряджання інвертора з акумулятором.
"Це витратно і це не рішення для однієї квартири. Це рішення для будинку", — наголосив посадовець.
Інвертори та акумулятори не виробляють електроенергію, а тільки віддають раніше накопичену з мережі, за яку теж необхідно платити.
Проте є додаткова проблема зарядних станцій — це дорожнеча ремонту обладнання.
Тарифи на електрику з мережі
Як відомо, зараз населення України платить за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт-год. Тариф вдруге підвищили за час війни. Минулого року українці платили за електрику 2,63 грн за кВт-год.
Нову вартість електроенергії обіцяють не переглядати цілий рік. Тобто, повернутися до цінових питань можуть у травні 2025 року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, голова правління НАК Нафтогаз Олексій Чернишов заявив, що наразі головною метою є забезпечити конструкцію, при якій українці споживають ресурси відповідально, і навіть у разі можливої лібералізації ринку їхні особисті витрати не збільшуються. Це означає, що обсяг споживаного газу повинен зменшитися, а ціна — зрости.
Раніше ми писали, що в одному з українських регіонів суттєво зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 вересня 2024 року. Зокрема, рішення пояснюють подорожчанням електроенергії.
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