Счета за коммуналку можно будет оплатить национальным кэшбеком

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине жилищно-коммунальные услуги граждане смогут оплачивать за счет проекта национального кэшбека, который заработает со 2 сентября 2024 года. Он предусматривает возврат части средств за покупку продуктов и товаров украинского производства.

Это прописано в постановлении правительства №952, опубликованном на официальном портале, которое 22 августа вступило в силу.

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Детали программы национального кэшбека

Речь идет об экспериментальном проекте по возврату государством средств покупателям товаров и услуг украинского производства. Его запустят в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Правительство определило порядок, согласно которому украинцы будут ежемесячно получать до 3 тыс. грн кэшбека за товары и услуги, приобретенные у украинского производителя. Предполагается, что компенсация будет в размере 10% стоимости товара.

Присоединиться к программе можно через приложение государственных услуг "Дія".

Граждане смогут в приложении в несколько кликов проверить сумму начисленного кэшбека и потратить на определенные услуги, в список которых включили возможность оплаты услуг ЖКХ.

Присоединиться к экспериментальному проекту смогут украинские производители и продавцы с обязательством выполнения определенных условий.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 сентября 2024 года украинцы получат обновленные суммы в коммунальных квитанциях. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные услуги, некоторые граждане увидят повышенные суммы в платежках.

Также мы писали, что граждане, даже учитывая недавнее повышение тарифа на электроэнергию, могут существенно сэкономить на платежках. Для этого нужно подумать о покупке многозонного счетчика.