Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцам разрешили оплачивать коммуналку национальным кэшбеком arrow

Украинцам разрешили оплачивать коммуналку национальным кэшбеком

23 августа 2024 10:40
Ксения Симонова - Редактор
Счета за коммуналку можно будет оплатить национальным кэшбеком
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине жилищно-коммунальные услуги граждане смогут оплачивать за счет проекта национального кэшбека, который заработает со 2 сентября 2024 года. Он предусматривает возврат части средств за покупку продуктов и товаров украинского производства.

Это прописано в постановлении правительства №952, опубликованном на официальном портале, которое 22 августа вступило в силу.

Читайте также:

Детали программы национального кэшбека

Речь идет об экспериментальном проекте по возврату государством средств покупателям товаров и услуг украинского производства. Его запустят в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Правительство определило порядок, согласно которому украинцы будут ежемесячно получать до 3 тыс. грн кэшбека за товары и услуги, приобретенные у украинского производителя. Предполагается, что компенсация будет в размере 10% стоимости товара.

Присоединиться к программе можно через приложение государственных услуг "Дія".

Граждане смогут в приложении в несколько кликов проверить сумму начисленного кэшбека и потратить на определенные услуги, в список которых включили возможность оплаты услуг ЖКХ.

Присоединиться к экспериментальному проекту смогут украинские производители и продавцы с обязательством выполнения определенных условий.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 сентября 2024 года украинцы получат обновленные суммы в коммунальных квитанциях. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные услуги, некоторые граждане увидят повышенные суммы в платежках.

Также мы писали, что граждане, даже учитывая недавнее повышение тарифа на электроэнергию, могут существенно сэкономить на платежках. Для этого нужно подумать о покупке многозонного счетчика.

коммунальные услуги товары ЖКХ деньги кэшбэк

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:08 Несколько тонн семян подсолнечника сгорели во время пожара во Львовской области

11:07 Корректировал двойной ракетный удар по Одессе — СБУ задержала агента РФ

11:02 Силы обороны продвинулись в Луганской области — сводки Deep State

10:58 В Укрзализныце показали, как встретили Моди в Киеве

10:45 Россияне совершили авиаудар по жилому сектору — есть жертвы

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

10:45 Зеленский сделал громкое заявление в честь Дня государственного флага Украины

10:40 Украинцам разрешили оплачивать коммуналку национальным кэшбеком

10:36 Россияне перестали использовать ДРГ в Сумской области — ситуация в регионе от ГПСУ

10:31 Динамо нашло нового форварда, который решит проблему команды в атаке

10:29 В ВМС ВСУ подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер"

11:08 Несколько тонн семян подсолнечника сгорели во время пожара во Львовской области

11:07 Корректировал двойной ракетный удар по Одессе — СБУ задержала агента РФ

11:02 Силы обороны продвинулись в Луганской области — сводки Deep State

10:58 В Укрзализныце показали, как встретили Моди в Киеве

10:45 Россияне совершили авиаудар по жилому сектору — есть жертвы

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

10:45 Зеленский сделал громкое заявление в честь Дня государственного флага Украины

10:40 Украинцам разрешили оплачивать коммуналку национальным кэшбеком

10:36 Россияне перестали использовать ДРГ в Сумской области — ситуация в регионе от ГПСУ

10:31 Динамо нашло нового форварда, который решит проблему команды в атаке

10:29 В ВМС ВСУ подтвердили уничтожение российского парома "Конро Трейдер"

Эксклюзив

07:27 Олимпийская чемпионка Парижа 2024 года выдала базу об Украине — интервью

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Text

16:42 Спикер ОТГ "Харьков" назвал самые горячие направления в Харьковской области

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку