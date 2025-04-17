Нафтогаз попередив, що загрожує стабільному газопостачанню у 2025 році

Газова плита та платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулись до клієнтів із заявою про те, що від них теж залежить стабільність газопостачання в кожному конкретному регіоні. Також оприлюднили рекомендації, завдяки яким вдасться спільно сформувати безпечну та надійну енергосистему країни.

Про це повідомляється на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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Стабільність газопостачання під час війни

Як зазначили у компанії, є надійні способи убезпечити себе від негативного розвитку подій у питанні стабільного газопостачання.

Так, воєнний стан в країні вносить свої корективи, попри це Нафтогаз продовжує працювати та забезпечувати українцям безперебійне газопостачання. Також держава допомагає громадянам та бюджетному сектору уникнути кризи. У зв'язку з цим, ціна на природний газ для потреб населення незмінна під час війни і становить 7,42 грн.

Проте багато залежить від самих споживачів блакитного палива під час воєнного стану.

"У сьогоднішніх умовах стабільне газопостачання — це результат злагодженої взаємодії між газопостачальною компанією та споживачами", — наголосили в Нафтогазі.

Ілюстрація. Джерело: ГК "Нафтогаз України"

Як газопостачання залежить від споживачів

У компанії перелічили, що гарантує стабільне газопостачання під час війни. А саме:

Своєчасний розрахунок за спожите блакитне паливо. Так, кожен оплачений рахунок гарантує як комфорт в оселі, так і надійну роботу всієї системи. Регулярний розрахунок за газ дозволяє здійснювати планові ремонти, оновлювати мережі та надавати якісне обслуговування. Безпечне експлуатування газових приладів. Варто встановлювати тільки сертифіковані пристрої та дотримуватися інструкцій з їх використання. Не варто забувати регулярно оглядати обладнання, щоб запобігати можливій загрозі та аваріям. Ощадливе споживання. Так, раціональне використання газу дозволяє не лише економити кошти, а й робити вагомий внесок у стале постачання, особливо в періоди максимальних навантажень. Варто утеплювати оселі, модернізувати опалювальні системи, встановлювати термостати. Законно приєднуватися до мережі, адже несанкціоновані втручання не лише шкодять інфраструктурі, а й загрожують життю та здоровʼю. Тому самовільні підключення загрожують витоком газу та аваріями, які становлять загрозу для всіх.

"Дотримуючись цих нескладних рекомендацій, ми спільно формуємо безпечну та надійну енергетичну систему України", — додали в ГК "Нафтогаз України".

Раніше ми повідомляли, скільки коштуватиме газ та світло у травні 2025 року. Зокрема, відомо, що ціни на газ не зростатимуть мінімум до завершення війни.

Також ми розповідали, що у травні деякі клієнти отримають третю платіжку за послугу з технічного обслуговування будівель. За інформацією філій "Газмережі", декому доведеться віддати близько 1 тис. грн.