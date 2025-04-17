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У Нафтогазі зробили важливу заяву щодо стабільного газопостачання

17 квітня 2025 08:50
Ксенія Симонова - Редактор
Нафтогаз попередив, що загрожує стабільному газопостачанню у 2025 році
Газова плита та платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулись до клієнтів із заявою про те, що від них теж залежить стабільність газопостачання в кожному конкретному регіоні. Також оприлюднили рекомендації, завдяки яким вдасться спільно сформувати безпечну та надійну енергосистему країни.

Про це повідомляється на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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Стабільність газопостачання під час війни

Як зазначили у компанії, є надійні способи убезпечити себе від негативного розвитку подій у питанні стабільного газопостачання.

Так, воєнний стан в країні вносить свої корективи, попри це Нафтогаз продовжує працювати та забезпечувати українцям безперебійне газопостачання. Також держава допомагає громадянам та бюджетному сектору уникнути кризи. У зв'язку з цим, ціна на природний газ для потреб населення незмінна під час війни і становить 7,42 грн.

Проте багато залежить від самих споживачів блакитного палива під час воєнного стану.

"У сьогоднішніх умовах стабільне газопостачання — це результат злагодженої взаємодії між газопостачальною компанією та споживачами", — наголосили в Нафтогазі.

 

нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: ГК "Нафтогаз України"

Як газопостачання залежить від споживачів

 У компанії перелічили, що гарантує стабільне газопостачання під час війни. А саме:

  1. Своєчасний розрахунок за спожите блакитне паливо. Так, кожен оплачений рахунок гарантує як комфорт в оселі, так і надійну роботу всієї системи. Регулярний розрахунок за газ дозволяє здійснювати планові ремонти, оновлювати мережі та надавати якісне обслуговування.
  2. Безпечне експлуатування газових приладів. Варто встановлювати тільки сертифіковані пристрої та дотримуватися інструкцій з їх використання. Не варто забувати регулярно оглядати обладнання, щоб запобігати можливій загрозі та аваріям.
  3. Ощадливе споживання. Так, раціональне використання газу дозволяє не лише економити кошти, а й робити вагомий внесок у стале постачання, особливо в періоди максимальних навантажень. Варто утеплювати оселі, модернізувати опалювальні системи, встановлювати термостати.
  4. Законно приєднуватися до мережі, адже несанкціоновані втручання не лише шкодять інфраструктурі, а й загрожують життю та здоровʼю. Тому самовільні підключення загрожують витоком газу та аваріями, які становлять загрозу для всіх.

"Дотримуючись цих нескладних рекомендацій, ми спільно формуємо безпечну та надійну енергетичну систему України", — додали в ГК "Нафтогаз України".

Раніше ми повідомляли, скільки коштуватиме газ та світло у травні 2025 року. Зокрема, відомо, що ціни на газ не зростатимуть мінімум до завершення війни.

Також ми розповідали, що у травні деякі клієнти отримають третю платіжку за послугу з технічного обслуговування будівель. За інформацією філій "Газмережі", декому доведеться віддати близько 1 тис. грн.

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