Скидки от Нафтогаза — кто из украинцев имеет право

Платежка за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" могут получать ежемесячно небольшие скидки. Потребителям голубого топлива напомнили, что надо знать, чтобы платить меньше.

Об этом сообщается на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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Кто может получить скидку от Нафтогаза

В Нафтогазе отметили, что все украинцы, которых обслуживает компания, имеют право на скидку в 1% при расчете за голубое топливо. Тем, кто хочет воспользоваться соответствующим бонусом, необходимо вовремя платить за газ. Речь идет о сроке до 15 числа каждого месяца.

Сэкономить удастся при соблюдении также следующих условий:

скидка предоставляется потребителям, которые оплачивают счет с помощью онлайн-сервисов компании;

бонус не действует в месяце, когда была осуществлена текущая оплата;

скидкой можно воспользоваться во время следующего расчетного месяца автоматически.

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна — это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", — говорится в сообщении.

Клиентам ГК "Нафтогаз Украины" доступны такие онлайн-сервисы:

через сайт без регистрации;

в личном кабинете;

через чат-боты GASUA в Viber или Telegram.

Также потребители могут отслеживать передачу своих показателей в своем личном кабинете в разделе "История расчетов". В специальной таблице можно увидеть как данные, которые передал потребитель Нафтогазу, так и информацию, полученную от Газсетей.

Ранее мы рассказывали, что некоторые потребители природного газа будут вынуждены заплатить дополнительно 140 тыс. грн. Речь идет о наказании за нарушение требований от газопоставщиков.

Также мы писали, что часть украинцев с 1 мая текущего года будет вынуждена заплатить дополнительно за техническое обслуживание домов. Речь идет о сумме до 1 тыс. грн.