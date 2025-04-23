Виплати для молоді — хто може отримати 960 доларів навесні

Гривневі банкноти в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 10 травня 2025 року юні українці можуть подати заявки на грантовий проєкт DIY Community, що є частиною програми "Посилення впровадження молодіжної політики в м. Кривий Ріг, громадах Дніпропетровської та Донецької областей". В його рамках можна отримати кошти на реалізацію своїх ідей.

Про це повідомляє громадська організація "Заходи".

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Детальніше про конкурс для юних українців

Відповідну ініціативу втілюють громадські організації спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ.

"Розпочинаємо п’яту, останню хвилю DIY Community! ЮНІСЕФ разом з Громадською організацією "Заходи" та Громадською організацією "Країна розвитку" оголошують конкурс мінігрантів для молодіжних команд DIY Community — неформальна освіта", — йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому молодіжному конкурсу з неформального навчання будуть підтримані проєкти, що сприятимуть залученню та інтеграції молоді з числа внутрішніх переселенців з Донецької області.

"Вартість витрат мінігранту за проєктною пропозицією має бути в межах 40 тис. гривень (961 дол.)", — йдеться у повідомленні.

Як взяти участь у конкурсі

Всім охочим потрібно зібрати команду: у складі трьох молодих осіб віком від 14 до 24 років та одного представника партнерської організації, діяльність якої спрямована на роботу з молоддю. Це може бути активна молодь ВПО Донецької області, представники молодіжних рад, центрів, просторів Донецької області.

Команди мають подавати заявки на конкурс разом з громадською організацією.

Для того, щоб витрати в межах проєкту було визнано прийнятними, грантоотримувач має дотримуватися таких умов:

усі витрати мають бути передбачені бюджетом проєкту;

витрати мають бути здійснені не раніше дати підписання договору та не пізніше дати завершення дії;

мають бути підтверджені належним чином оформленими документами.

Раніше ми писали, що громадянам доступна фінансова допомога за програмою підтримки від UNHCR. Йдеться про виплату 10,8 тис. грн у кількох населених пунктах Сумської області.

Також повідомлялося, що ті, хто був змушений залишити домівку через війну, отримають допомогу на оренду. Реєструють на допомогу представники БФ "Право на захист" у кількох областях.