Выплаты для молодежи — кто может получить 960 долларов весной

Гривневые банкноты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 10 мая 2025 года юные украинцы могут подать заявки на грантовый проект DIY Community, который является частью программы "Усиление внедрения молодежной политики в г. Кривой Рог, громадах Днепропетровской и Донецкой областей". В его рамках можно получить средства на реализацию своих идей.

Об этом сообщает общественная организация "Заходи".

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Детальнее о конкурсе для юных украинцев

Соответствующую инициативу воплощают общественные организации совместно с детским фондом ООН ЮНИСЕФ.

"Начинаем пятую, последнюю волну DIY Community! ЮНИСЕФ вместе с Общественной организацией "Мероприятия" и Общественной организацией "Страна развития" объявляют конкурс мини-грантов для молодежных команд DIY Community — неформальное образование", — говорится в сообщении.

Благодаря этому молодежному конкурсу по неформальному обучению будут поддержаны проекты, способствующие привлечению и интеграции молодежи из числа внутренних переселенцев из Донецкой области.

"Стоимость расходов мини-гранта по проектному предложению должна быть в пределах 40 тыс. гривен (961 долл.)", — говорится в сообщении.

Как принять участие в конкурсе

Всем желающим нужно собрать команду: в составе трех молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет и одного представителя партнерской организации, деятельность которой направлена на работу с молодежью. Это может быть активная молодежь ВПО Донецкой области, представители молодежных советов, центров, пространств Донецкой области.

Команды должны подавать заявки на конкурс вместе с общественной организацией.

Для того, чтобы расходы в рамках проекта были признаны приемлемыми, грантополучатель должен придерживаться следующих условий:

все расходы должны быть предусмотрены бюджетом проекта;

расходы должны быть осуществлены не ранее даты подписания договора и не позднее даты завершения действия;

должны быть подтверждены надлежащим образом оформленными документами.

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