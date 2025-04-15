Гроші від Чехії — де і хто може отримати грант до 225 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Група благодійних організацій оголосила реєстрацію на участь у грантовому конкурсі "Віднова" для реалізації соціальних ініціатив. В рамках проєкту можна отримати грант до 225 тис. грн.

Про це інформує пресслужба гуманітарної організації "People in Need Ukraine".

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Детальніше про грантовий конкурс

Як зазначається, проєкт "Віднова" реалізують спільно благодійний фонд Charitable Stabilization Support Services, громадська спілка "Мережа правового розвитку", гуманітарна організація "Людина в біді" за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку.

Проєкт дозволить у громадах втілити ініціативи, спрямовані на згуртованість, розвиток молоді та підтримку постраждалих громадян у зв'язку з війною.

Так, проєкт надасть підтримку заявникам-організаціям громадянського суспільства, які прагнуть реалізувати власні проєкти в окремих територіальних громадах:

Миколаївської області (Баштанська, Березнегуватська, Галицинівська громади);

Івано-Франківської області (Коломийська, Тлумацька, Калуська).

У рамках грантового конкурсу можна отримати допомогу до 225 тис. грн.

Гроші грантового фінансування можна витратити:

на створення інформаційних матеріалів, публічні заходи, аналітичну підтримку;

купівлю обладнання та засобів для реалізації соціальних проєктів;

оплату послуг за просування проєктів (розробка інформаційних матеріалів, проведення кампаній);

оплату послуг, що необхідні для реалізації проєктів.

Ілюстрація. Джерело: Віднова

Як зареєструватися на участь у проєкті

Для того, щоб взяти участь у грантовому конкурсі, необхідно заповнити спеціальну форму. Анкету з відповідями потрібно буде надіслати організації з темою листа: "Грантова заявка_Віднова_Назва".

Подавати заявки на проєкт "Віднова" можна до 27 квітня 2025 року. Реалізація ідей має відбутися у період з 15 червня до 15 вересня поточного року.

"Відбіркова комісія залишає за собою право відібрати лише ті проєкти, які найбільш повно відповідатимуть умовам конкурсу, та право не надавати пояснень щодо прийнятих нею рішень. Остаточне рішення Вибіркової комісії стосовно проєктів перегляду не підлягає", — додали організатори.

Раніше ми писали, що благодійний фонд "Конвіктус Україна" за підтримки британських благодійної спільноти Disasters Emergency Committee (DEC) надає допомогу. Кошти виплачують для вразливих категорій громадян.

Також ми повідомляли про те, що українці можуть отримати гроші за програмою благодійного фонду "Право на захист" за підтримки УВКБ ООН. Гроші надають на шестимісячний період на оренду житла.