Выплаты для украинцев до 22 тыс. долларов — кому доступна международная грантовая программа

Украинцам доступны гранты до 22 тыс. долларов — детали программы
В Одесской и Харьковской областях стартовал конкурс бизнес-планов для предпринимателей в сфере сельского хозяйства с возможностью получения грантов до 22 тыс. долларов. Приоритет предоставят гражданам, которые подпадают под уязвимые категории.
Об этом сообщает пресс-служба одного из городских советов Харьковской области.
Подробнее о грантовой программе помощи
Речь идет о грантовой программе для предпринимателей в сфере сельского хозяйства, которую реализует международная организация Corus International совместно с Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. Целью программы является оказание поддержки для развития микро-, малых и средних бизнесов.
Программа охватит следующие районы:
- Одесская область: Подольский район;
- Харьковская область: Харьковский, Богодуховский, Чугуевский районы.
В проекте смогут принять участие агропредприниматели, бизнес которых был зарегистрирован до 1 января 2023 года, есть желание и возможность восстановить или масштабировать собственное дело в с/х отрасли и смежных сферах.
Также претенденты должны соблюсти следующие требования:
- подать бизнес-план онлайн, через goole-диск;
- предприятие расположено не ближе 5 км от зоны активных боевых действий;
- есть возможность софинансирования (не менее 10% от общего бюджета);
- прозрачность учета расходов;
- возможность создания новых рабочих мест или сохранения имеющихся.
Приоритет в программе предоставят предпринимателям, которые относятся к таким категориям:
- ветераны и их семьи;
- женщины-предприниматели;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Что предусматривает программа помощи для бизнеса
Как отмечают организаторы, программа предусматривает предоставление поддержки:
- в восстановлении агробизнеса;
- в расширении действующего агробизнеса;
- социально ответственные инициативы.
В рамках проекта участники получат возможность получить гранты на бизнес в размере от 18 тыс. до 22 тыс. долларов.
"Мы оказываем помощь агро-предпринимателям, которые не получали помощь от других организаций в размере более 500 долларов США в течение второго полугодия 2025 года", — говорится в сообщении.
Граждане могут подавать заявки до 30 сентября 2025 года, заполнив специальную форму.
Детали можно узнать по следующим контактам:
- Email: corusukraine@corusinternational.org;
- Телефон: +38067 006 7440.
