Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам доступны гранты до 22 тыс. долларов — детали программы

Украинцам доступны гранты до 22 тыс. долларов — детали программы

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 11:00
Выплаты для украинцев до 22 тыс. долларов — кому доступна международная грантовая программа
Американская и украинская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Одесской и Харьковской областях стартовал конкурс бизнес-планов для предпринимателей в сфере сельского хозяйства с возможностью получения грантов до 22 тыс. долларов. Приоритет предоставят гражданам, которые подпадают под уязвимые категории.

Об этом сообщает пресс-служба одного из городских советов Харьковской области.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о грантовой программе помощи

Речь идет о грантовой программе для предпринимателей в сфере сельского хозяйства, которую реализует международная организация Corus International совместно с Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. Целью программы является оказание поддержки для развития микро-, малых и средних бизнесов.

Программа охватит следующие районы:

  • Одесская область: Подольский район;
  • Харьковская область: Харьковский, Богодуховский, Чугуевский районы.

В проекте смогут принять участие агропредприниматели, бизнес которых был зарегистрирован до 1 января 2023 года, есть желание и возможность восстановить или масштабировать собственное дело в с/х отрасли и смежных сферах.

Также претенденты должны соблюсти следующие требования:

  • подать бизнес-план онлайн, через goole-диск;
  • предприятие расположено не ближе 5 км от зоны активных боевых действий;
  • есть возможность софинансирования (не менее 10% от общего бюджета);
  • прозрачность учета расходов;
  • возможность создания новых рабочих мест или сохранения имеющихся.

Приоритет в программе предоставят предпринимателям, которые относятся к таким категориям:

  • ветераны и их семьи;
  • женщины-предприниматели;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Что предусматривает программа помощи для бизнеса

Как отмечают организаторы, программа предусматривает предоставление поддержки:

  • в восстановлении агробизнеса;
  • в расширении действующего агробизнеса;
  • социально ответственные инициативы.

В рамках проекта участники получат возможность получить гранты на бизнес в размере от 18 тыс. до 22 тыс. долларов.

"Мы оказываем помощь агро-предпринимателям, которые не получали помощь от других организаций в размере более 500 долларов США в течение второго полугодия 2025 года", — говорится в сообщении.

Граждане могут подавать заявки до 30 сентября 2025 года, заполнив специальную форму.

Детали можно узнать по следующим контактам:

  • Email: corusukraine@corusinternational.org;
  • Телефон: +38067 006 7440.

Ранее мы рассказывали, что в одной из областей, которая регулярно страдает от агрессии РФ, действует новая программа от Каритас. В ее рамках граждане получат средства на обеспечение домов теплом.

Также мы писали о том, что UNHCR Ukraine предоставил гражданам возможность получить финансовую помощь в сентябре этого года. Сумма помощи составит около 11 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги бизнес денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации