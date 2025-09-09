Выплаты для украинцев до 22 тыс. долларов — кому доступна международная грантовая программа

Американская и украинская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Одесской и Харьковской областях стартовал конкурс бизнес-планов для предпринимателей в сфере сельского хозяйства с возможностью получения грантов до 22 тыс. долларов. Приоритет предоставят гражданам, которые подпадают под уязвимые категории.

Об этом сообщает пресс-служба одного из городских советов Харьковской области.

Подробнее о грантовой программе помощи

Речь идет о грантовой программе для предпринимателей в сфере сельского хозяйства, которую реализует международная организация Corus International совместно с Церковью Иисуса Христа Святых Последних Дней. Целью программы является оказание поддержки для развития микро-, малых и средних бизнесов.

Программа охватит следующие районы:

Одесская область: Подольский район;

Харьковская область: Харьковский, Богодуховский, Чугуевский районы.

В проекте смогут принять участие агропредприниматели, бизнес которых был зарегистрирован до 1 января 2023 года, есть желание и возможность восстановить или масштабировать собственное дело в с/х отрасли и смежных сферах.

Также претенденты должны соблюсти следующие требования:

подать бизнес-план онлайн, через goole-диск;

предприятие расположено не ближе 5 км от зоны активных боевых действий;

есть возможность софинансирования (не менее 10% от общего бюджета);

прозрачность учета расходов;

возможность создания новых рабочих мест или сохранения имеющихся.

Приоритет в программе предоставят предпринимателям, которые относятся к таким категориям:

ветераны и их семьи;

женщины-предприниматели;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Что предусматривает программа помощи для бизнеса

Как отмечают организаторы, программа предусматривает предоставление поддержки:

в восстановлении агробизнеса;

в расширении действующего агробизнеса;

социально ответственные инициативы.

В рамках проекта участники получат возможность получить гранты на бизнес в размере от 18 тыс. до 22 тыс. долларов.

"Мы оказываем помощь агро-предпринимателям, которые не получали помощь от других организаций в размере более 500 долларов США в течение второго полугодия 2025 года", — говорится в сообщении.

Граждане могут подавать заявки до 30 сентября 2025 года, заполнив специальную форму.

Детали можно узнать по следующим контактам:

Email: corusukraine@corusinternational.org;

Телефон: +38067 006 7440.

