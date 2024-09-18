Допомога від ЮНІСЕФ та Червоного Хреста — хто і де може отримати зимові виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у вересні 2024 року частина громадян може отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій для підготовки до зимового періоду. Гроші, а також натуральна допомога доступні жителям прифронтових громад.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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У Мінреінтеграції розповіли, що по 21 тис. гривень на підготовку до зими можуть отримати громадяни з прифронтових територій від ЮНІСЕФ.

Окрім того, жителі зможуть оформити отримання допомоги в натуральній формі (паливні брикети, зимовий одяг, гігієнічні засоби).

Відповідну допомогу планують надати для 60 тис. осіб, які підпадають під вразливі категорії у громадах прифронтових областей:

у Сумській області: Білопільська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Ямпільська, Глухівська, Свеська, Есманська, Новослобідська, Юнаківська, Ворожбянська, Шалигинська, Путивльська;

у Харківській області: Богодухівська, Борівська, Оскільська, Старосалтівська, Циркунівська, Великобурлуцька, Вільхівська, Вільхуватська, Вовчанська, Дергачівська, Кіндрашівська, Куп'янська, Курилівська, Малоданилівська, Золочівська;

у Дніпропетровській області: Марганецька й Нікопольська громади.

у Запорізькій області: Комишуваська та Микільська;

у Херсонській області: Нововоронцовська й Херсонська;

у Донецькій області: Мирноградська, Костянтинівська, Святогірська, Краматорська, Покровська, Слов'янська, Дружківська, Курахівська, Новогродівська, Миколаївська.

У громадах, наближених до фронту, можна отримати також грошову допомогу до 25 тис. грн від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У рамках діяльності організації, у 2024 році до 15 тис. домогосподарств нададуть грошову допомогу. Також більш ніж 5,4 тис. домогосподарствам дадуть до 11 тис. тонн паливних брикетів, а близько 1 тис. домогосподарств отримають дрова.

У міністерстві зазначили, що днями неурядові гуманітарні організації DanChurchAid і Norwegian Church Aid передали брикети з соняшнику для пічного опалення жителям Миколаївської та Херсонської областей у громадах, що зазнали руйнувань через бойові дії, зокрема пошкодження газопостачання. Допомогу надали за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України.

"Працівники організації "Південна стратегія розвитку" розподілили їх серед мешканців Василівки та Киселівки", — зазначили там.

Як отримати допомогу на підготовку до зими

У Мінреінтеграції повідомили, що отримати допомогу громадяни можуть, подавши відповідні заяви у місцеві органи влади. Також можна звернутись у відділ Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для реєстрації потрібно підписати інформаційну згоду та надати товариству персональну інформацію, зокрема, такі відомості:

прізвище, ім’я по батькові;

дату народження;

адресу проживання;

номер мобільного телефону;

ідентифікаційний код.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.

Також ми писали, деякі громадяни можуть отримати нову грошову допомогу від Благодійного фонду "Благополуччя дітей". В її рамках максимальний розмір виплат на одну особу становитиме 9,6 тис. гривень.