Помощь от ЮНИСЕФ и Красного Креста — кто и где может получить зимние выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в сентябре 2024 года часть граждан может получить финансовую помощь от международных организаций для подготовки к зимнему периоду. Деньги, а также натуральная помощь доступны жителям прифронтовых громад.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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В Минреинтеграции рассказали, что по 21 тыс. гривен на подготовку к зиме могут получить граждане с прифронтовых территорий ЮНИСЕФ.

Кроме того, жители смогут оформить получение помощи в натуральной форме (топливные брикеты, зимняя одежда, гигиенические средства).

Соответствующую помощь планируют предоставить для 60 тыс. человек, подпадающих под уязвимые категории в громадах прифронтовых областей:

в Сумской области: Белопольская, Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Ямпольская, Глуховская, Свеская, Эсманская, Новослободская, Юнаковская, Ворожбянская, Шалыгинская, Путивльская;

в Харьковской области: Богодуховская, Боровская, Оскольская, Старосалтовская, Циркуновская, Великобурлукская, Ольховская, Ольхуватская, Волчанская, Дергачевская, Кондрашовская, Купянская, Куриловская, Малоданиловская, Золочевская;

в Днепропетровской области: Марганецкая и Никопольская;

в Запорожской области: Камышевская и Никольская;

в Херсонской области: Нововоронцовская и Херсонская;

в Донецкой области: Мирноградская, Константиновская, Святогорская, Краматорская, Покровская, Славянская, Дружковская, Кураховская, Новогродовская, Николаевская.

В громадах, приближенных к фронту, можно получить денежную помощь до 25 тыс. грн от Международного Комитета Красного Креста.

В рамках деятельности организации, в 2024 году до 15 тыс. домохозяйств окажут денежную помощь. Также более 5,4 тыс. домохозяйствам дадут до 11 тыс. тонн топливных брикетов, а около 1 тыс. домохозяйств получат дрова.

В министерстве отметили, что на днях неправительственные гуманитарные организации DanChurchAid и Norwegian Church Aid передали брикеты с подсолнечника для печного отопления жителям Николаевской и Херсонской областей в громадах, разрушенных из-за боевых действий, в частности повреждения газоснабжения. Помощь оказали при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

"Работники организации "Южная стратегия развития" распределили их среди жителей Васильевки и Киселевки", — отметили там.

Как получить помощь на подготовку к зиме

В Минреинтеграции сообщили, что получить помощь граждане могут, подав соответствующие заявления в местные органы власти. Также можно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Для регистрации необходимо подписать информационное согласие и предоставить организации персональную информацию, в частности, такие сведения:

фамилия, имя отчество;

дату рождения;

адрес проживания;

номер мобильного телефона;

идентификационный код.

Что еще стоит знать

Некоторым украинцам стала доступна денежная помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.

Также мы писали, что некоторые граждане могут получить новую денежную помощь от Благотворительного фонда "Благополучие детей". В ее рамках максимальный размер выплат на одного человека составит 9,6 тыс. гривен.