Помощь от ЮНИСЕФ и Красного Креста — кто и где может получить зимние выплаты

Украинцам доступна "зимняя помощь" — как зарегистрироваться
В Украине в сентябре 2024 года часть граждан может получить финансовую помощь от международных организаций для подготовки к зимнему периоду. Деньги, а также натуральная помощь доступны жителям прифронтовых громад.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кто и где может получить "зимнюю" помощь
В Минреинтеграции рассказали, что по 21 тыс. гривен на подготовку к зиме могут получить граждане с прифронтовых территорий ЮНИСЕФ.
Кроме того, жители смогут оформить получение помощи в натуральной форме (топливные брикеты, зимняя одежда, гигиенические средства).
Соответствующую помощь планируют предоставить для 60 тыс. человек, подпадающих под уязвимые категории в громадах прифронтовых областей:
- в Сумской области: Белопольская, Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Ямпольская, Глуховская, Свеская, Эсманская, Новослободская, Юнаковская, Ворожбянская, Шалыгинская, Путивльская;
- в Харьковской области: Богодуховская, Боровская, Оскольская, Старосалтовская, Циркуновская, Великобурлукская, Ольховская, Ольхуватская, Волчанская, Дергачевская, Кондрашовская, Купянская, Куриловская, Малоданиловская, Золочевская;
- в Днепропетровской области: Марганецкая и Никопольская;
- в Запорожской области: Камышевская и Никольская;
- в Херсонской области: Нововоронцовская и Херсонская;
- в Донецкой области: Мирноградская, Константиновская, Святогорская, Краматорская, Покровская, Славянская, Дружковская, Кураховская, Новогродовская, Николаевская.
В громадах, приближенных к фронту, можно получить денежную помощь до 25 тыс. грн от Международного Комитета Красного Креста.
В рамках деятельности организации, в 2024 году до 15 тыс. домохозяйств окажут денежную помощь. Также более 5,4 тыс. домохозяйствам дадут до 11 тыс. тонн топливных брикетов, а около 1 тыс. домохозяйств получат дрова.
В министерстве отметили, что на днях неправительственные гуманитарные организации DanChurchAid и Norwegian Church Aid передали брикеты с подсолнечника для печного отопления жителям Николаевской и Херсонской областей в громадах, разрушенных из-за боевых действий, в частности повреждения газоснабжения. Помощь оказали при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины.
"Работники организации "Южная стратегия развития" распределили их среди жителей Васильевки и Киселевки", — отметили там.
Как получить помощь на подготовку к зиме
В Минреинтеграции сообщили, что получить помощь граждане могут, подав соответствующие заявления в местные органы власти. Также можно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Для регистрации необходимо подписать информационное согласие и предоставить организации персональную информацию, в частности, такие сведения:
- фамилия, имя отчество;
- дату рождения;
- адрес проживания;
- номер мобильного телефона;
- идентификационный код.
Что еще стоит знать
Некоторым украинцам стала доступна денежная помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.
Также мы писали, что некоторые граждане могут получить новую денежную помощь от Благотворительного фонда "Благополучие детей". В ее рамках максимальный размер выплат на одного человека составит 9,6 тыс. гривен.
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