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Переселенцям дадуть нову грошову допомогу — вимоги та як оформити

19 вересня 2024 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога українським переселенцям — відомі умови нової програми
Українські переселенці. Фото: Ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

Український уряд запровадив нову грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Підтримка покликана покрити витрати на стаціонарне лікування та проживання.

Про це повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".

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Хто з ВПО має право на виплати

Як зазначають юристи, йдеться про запуск експериментальної ініціативи, завдяки якій внутрішні переселенці отримають право на нову фінансову допомогу. Відповідна програма прописана в урядовій постанові №888 від 6 серпня 2024 року.

Таку допомогу за принципом "гроші йдуть за людиною" запровадили для того, щоб покрити витрати на стаціонарне лікування та підтримати проживання. 

Виплати будуть доступні працездатним ВПО таких категорій:

  • людям похилого віку;
  • особам з інвалідністю.

Експерти зауважують, що право на отримання допомоги обмежується тими, хто був переміщений у зв'язку з війною чи тимчасовою окупацією, чиї будинки були зруйновані або ж стали непридатні для проживання.

Таку інформацію щодо житлової ситуації вноситимуть у Державний реєстр. Примітно те, що поки надаватиметься ця виплата, будь-яка інша житлова допомога з боку держави буде тимчасово припинена.

Як подати заявку на виплати

Громадяни, які бажатимуть отримати доступ до такої фінансової підтримки, повинні зробити кілька кроків:

  • необхідно написати заяву та передати в уповноважений орган;
  • фахівці розглянуть заяву та оцінять потребу особи у догляді за п'ять робочих днів;
  • якщо заяву схвалять, то особі нададуть список постачальників соцпослуг та допомогу у виборі однієї з них;
  • орган упродовж двох робочих днів має надіслати копію рішення та оцінки одержувачу та визначеному постачальнику послуг;
  • одержувачу необхідно буде відкрити спеціальний рахунок, куди зараховуватимуть щомісячні платежі. Це зробити треба протягом десяти робочих днів із моменту отримання держкоштів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли, що у 2025 році збираються надалі надавати виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, планують запровадити більш універсальну базову соцдопомогу.

Раніше ми писали, що українці, які через війну були змушені покинути свої домівки та отримали статус внутрішньо переміщених осіб, мають право на фінансову допомогу на проживання. Для дорослих сума становить 2000 гривень, а для дітей і осіб з інвалідністю — 3000 гривень. Однак кожен переселенець повинен бути обізнаний, що є ситуації, коли отримані кошти доведеться повернути державі.

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