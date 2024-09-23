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Грошова допомога у вересні — де можна отримати виплати у 10,8 тис. грн

23 вересня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога у вересні — де доступні виплати до 11 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У вересні 2024 року громадянам доступна матеріальна допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Знову приймають заявки у Тернополі та області.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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За умовами програми, на фінансову допомогу від УВКБ ООН мають право внутрішньо переміщені особи з таким статусом протягом шести місяців з моменту переміщення, а також громадяни, які повернулись в Україну після вимушеного виїзду в іншу країну через військові дії.

Допомогу отримають ті, хто підпадає під такі критерії:

  • у родині є тільки один з батьків з одним чи більше дітьми віком до 18 років чи літніми особами, яки більше 55 років;
  • у сім'ї є одна самотня або кілька самотніх осіб від 55 років, особа з однією дитиною чи кількома неповнолітніми дітьми;
  • у родині є одна чи кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби).

Також в осіб, які відповідають критеріям вразливості, місячний дохід має бути не більше 5,4 тис. гривень на одного члена родини.

"Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2220/3600 грн/особа/місяць від УВКБ ООН/ іншої агенції/гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів", — повідомляють організатори.

Як зареєструватися та яка сума допомоги

Розмір фінансової допомоги становить 10,8 тис. гривень за три місяці (по 3,6 тис. гривень на одну особу).

Для того, щоб зареєструватися на допомогу, потрібно мати довідку ВПО, оригінали паспорта та ідентифікаційного коду, за наявності документ, який посвідчує інвалідність чи тяжке хронічне захворювання.  

З 25.09 по 27.09 мобільна бригада працюватиме за адресами:

  • 25 вересня м. Теребовля Тернопільській області з 12:00 — 16:30 — вул. Князя Василька, 104а (міська рада).
  • 26 вересня м. Чортків Тернопільській області з 11:00 — 16:00 — вул. Франка, 1 (будинок культури).
  • у Тернополі 27 вересня прийом заявок відбуватиметься у порядку живої черги з 09:00 — 15:00 — вул. Медова, 3.

Що ще варто знати

Нагадаємо, внаслідок чергових перевірок частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) може втратити державну допомогу на проживання. Переселенці, яким у березні автоматично продовжили виплати ще на пів року, ризикують бути позбавленими цієї підтримки.

Також ми писали, що уряд запровадив нову грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Підтримка покликана покрити витрати на стаціонарне лікування та проживання.

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