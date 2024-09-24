Денежная помощь в 2024 году – где можно получить выплаты от Японии

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы осенью 2024 могут присоединиться к программе денежной помощи от БФ "Право на защиту", которую реализуют совместно с японской организацией "Peace Winds Japan". В ее рамках можно получить до 11 тыс. грн на одного человека.

Об этом говорится на странице БФ "Право на защиту" в Facebook.

Читайте также:

Где доступна финансовая помощь

Денежную помощь оказывают в рамках проекта "Денежная помощь для уязвимых категорий населения на юго-востоке Украины" в Запорожской области.

Подавать заявки могут лица или семьи, которые еще не получали денежную помощь от этого фонда и не регистрировались на денежную помощь от международных организаций за последние три месяца, а также доход не превышает 6,32 тыс. грн на члена семьи. А именно:

домохозяйство расположено на территориях, где военные действия продолжаются в течение последних четырех месяцев (в пределах Запорожской области);

домохозяйство вынужденно переместилось в Запорожскую область более 30 дней назад.

А также отвечают одному или нескольким критериям уязвимости:

семью возглавляет один человек (супруг/жена);

в семье есть лицо с установленной инвалидностью;

в семье есть беременная женщина или ребенок в возрасте до одного года;

в домохозяйстве приемные родители или опекуны;

у семьи есть дети до четырех лет (включительно);

в семье есть трое и больше детей;

есть лица с хроническим орфанным заболеванием;

в семье есть пожилые люди (60+).

"Денежную помощь ВПЛ и пострадавшему от военных действий населению Украины от БФ "Право на защиту" в рамках проекта "Денежная помощь уязвимым категориям населения на юго-востоке Украины" уже получили 994 человека. С начала действия программы за почти шесть месяцев мы охватили 388 домохозяйств в Запорожской области, которые перемещались внутри региона или других областей", — говорится в сообщении.

Источник: БФ Право на защиту

Сумма и как получить денежную помощь

Размер денежной помощи определен в соответствии с рекомендациями Международной Рабочей группы в сфере предоставления многоцелевой денежной помощи и составляет 3,6 тыс. грн на одного человека в месяц. Помощь будут выплачивать в течение трех месяцев, поэтому общая сумма пособия достигнет 10,8 тыс. грн на человека.

Денежная благотворительная помощь будет выплачиваться единовременно сразу за три месяца каждому члену домохозяйства отдельно на банковский счет, предоставленный при регистрации. Деньги для несовершеннолетних и инвалидов или недееспособных лиц получат официальные представители (родители, опекуны, попечители) на основании соответствующих документов.

Уточнить вопросы можно по контактам:

горячая линия: 0800750104 (будни 09:00–18:00);

электронная почта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Что еще стоит знать

Напомним, у жителей прифронтовых территорий остается два дня на регистрацию на предоставление "зимней помощи". Речь идет о выплате в 21 тыс. грн на покупку твердого топлива.

Также мы писали, что в сентябре 2024 гражданам доступна материальная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вновь принимают заявки в Тернополе и области.