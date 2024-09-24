Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцам доступна денежная помощь от Японии — где и как подать заявку arrow

Украинцам доступна денежная помощь от Японии — где и как подать заявку

24 сентября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь в 2024 году – где можно получить выплаты от Японии
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы осенью 2024 могут присоединиться к программе денежной помощи от БФ "Право на защиту", которую реализуют совместно с японской организацией "Peace Winds Japan". В ее рамках можно получить до 11 тыс. грн на одного человека.

Об этом говорится на странице БФ "Право на защиту" в Facebook.

Читайте также:

Где доступна финансовая помощь

Денежную помощь оказывают в рамках проекта "Денежная помощь для уязвимых категорий населения на юго-востоке Украины" в Запорожской области.

Подавать заявки могут лица или семьи, которые еще не получали денежную помощь от этого фонда и не регистрировались на денежную помощь от международных организаций за последние три месяца, а также доход не превышает 6,32 тыс. грн на члена семьи. А именно:

  • домохозяйство расположено на территориях, где военные действия продолжаются в течение последних четырех месяцев (в пределах Запорожской области);
  • домохозяйство вынужденно переместилось в Запорожскую область более 30 дней назад.

А также отвечают одному или нескольким критериям уязвимости:

  • семью возглавляет один человек (супруг/жена);
  • в семье есть лицо с установленной инвалидностью;
  • в семье есть беременная женщина или ребенок в возрасте до одного года;
  • в домохозяйстве приемные родители или опекуны;
  • у семьи есть дети до четырех лет (включительно);
  • в семье есть трое и больше детей;
  • есть лица с хроническим орфанным заболеванием;
  • в семье есть пожилые люди (60+).

"Денежную помощь ВПЛ и пострадавшему от военных действий населению Украины от БФ "Право на защиту" в рамках проекта "Денежная помощь уязвимым категориям населения на юго-востоке Украины" уже получили 994 человека. С начала действия программы за почти шесть месяцев мы охватили 388 домохозяйств в Запорожской области, которые перемещались внутри региона или других областей", — говорится в сообщении.

 

денежная помощь в 2024 году
Источник: БФ Право на защиту

Сумма и как получить денежную помощь

Размер денежной помощи определен в соответствии с рекомендациями Международной Рабочей группы в сфере предоставления многоцелевой денежной помощи и составляет 3,6 тыс. грн на одного человека в месяц. Помощь будут выплачивать в течение трех месяцев, поэтому общая сумма пособия достигнет 10,8 тыс. грн на человека.

Денежная благотворительная помощь будет выплачиваться единовременно сразу за три месяца каждому члену домохозяйства отдельно на банковский счет, предоставленный при регистрации. Деньги для несовершеннолетних и инвалидов или недееспособных лиц получат официальные представители (родители, опекуны, попечители) на основании соответствующих документов.

Уточнить вопросы можно по контактам:

  • горячая линия: 0800750104 (будни 09:00–18:00);
  • электронная почта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Что еще стоит знать

Напомним, у жителей прифронтовых территорий остается два дня на регистрацию на предоставление "зимней помощи". Речь идет о выплате в 21 тыс. грн на покупку твердого топлива.

Также мы писали, что в сентябре 2024 гражданам доступна материальная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Вновь принимают заявки в Тернополе и области.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:08 Киевляне просят усовершенствовать хоть как-то аварийный мост Патона — петиция

09:00 Ситуация на Курской АЭС — Гросси сообщил о рисках для станции

08:57 Поставки газа украинцам — Нафтогаз оценил угрозы от атак россиян на ПХГ

08:46 Россия атаковала Украину 85 воздушными целями — сколько сбили ПС ВСУ

08:40 Ермак раскрыл детали встречи Зеленского с сенаторами США и премьером Индии

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

08:34 Боррель призвал Запад усилить помощь для Украины

08:30 Военнообязанные украинцы попадают в розыск — какие причины и последствия

08:23 В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий российского удара по Запорожью

08:17 Льготы на коммунальные услуги — кто сможет получить в октябре

08:13 Зеленский заявил, что Украина близится к концу войны

09:08 Киевляне просят усовершенствовать хоть как-то аварийный мост Патона — петиция

09:00 Ситуация на Курской АЭС — Гросси сообщил о рисках для станции

08:57 Поставки газа украинцам — Нафтогаз оценил угрозы от атак россиян на ПХГ

08:46 Россия атаковала Украину 85 воздушными целями — сколько сбили ПС ВСУ

08:40 Ермак раскрыл детали встречи Зеленского с сенаторами США и премьером Индии

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

08:34 Боррель призвал Запад усилить помощь для Украины

08:30 Военнообязанные украинцы попадают в розыск — какие причины и последствия

08:23 В ГСЧС показали кадры ликвидации последствий российского удара по Запорожью

08:17 Льготы на коммунальные услуги — кто сможет получить в октябре

08:13 Зеленский заявил, что Украина близится к концу войны

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

Text

08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

17 сентября 2024

15:44 Взрыв огнетушителя во львовском колледже — в горсовете сообщили подробности