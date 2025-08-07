Выплаты до 5,6 тыс. долларов — где продолжается регистрация украинцев в программе помощи

Валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в августе 2025 года могут зарегистрироваться в проекте "REMARKET", предусматривающем предоставление помощи на развитие собственного дела. В его рамках можно будет получить до 5,6 тыс. долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Благотворительного фонда "Каритас Донецк в г. Днепр".

Кто получит до 5,6 тыс. долларов на бизнес

Речь идет о проекте под названием "Восстановление и расширение возможностей через доступ к рынку и устойчивые экономические преобразования" (REMARKET). Он призван поддержать развитие предпринимательства во время войны.

Гражданам будет доступно обучение и возможность получить бизнес-грант на развитие собственного дела до 237 тыс. грн (до налогообложения), что в эквиваленте равно 5,6 тыс. долларов.

Принять участие можно тем, кто проживает в таких регионах:

Днепропетровская область;

Одесская область;

Львовская область;

Хмельницкая область;

Ивано-Франковская область.

Речь идет о тех, кто занимается такими направлениями:

Пчеловодством;

Швейной промышленностью;

Пекарством.

То есть, заявки могут подавать представители микро-, малого или среднего бизнеса в случае регистрации от шести месяцев из вышеуказанных областей, если подпадают под соответствующие направления бизнес-деятельности.

Иллюстрация. Источник: Каритас

Как подать заявку на участие в программе

Организаторы отмечают, что в случае соответствия требованиям, все желающие могут подать заявки. Регистрация продлится до 14 августа 2025 года включительно. Для этого надо заполнить специальную онлайн-анкету.

Детали по реализации проекта можно уточнить в будни с 9:00 до 16:00 по контактам:

(099) 684 05 74;

(050) 406 62 82.

