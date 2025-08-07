Выплаты до 5,6 тыс. долларов — где продолжается регистрация украинцев в программе помощи

Украинцам доступна финпомощь до 5,6 тыс. долларов — детали
Украинцы в августе 2025 года могут зарегистрироваться в проекте "REMARKET", предусматривающем предоставление помощи на развитие собственного дела. В его рамках можно будет получить до 5,6 тыс. долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Благотворительного фонда "Каритас Донецк в г. Днепр".
Кто получит до 5,6 тыс. долларов на бизнес
Речь идет о проекте под названием "Восстановление и расширение возможностей через доступ к рынку и устойчивые экономические преобразования" (REMARKET). Он призван поддержать развитие предпринимательства во время войны.
Гражданам будет доступно обучение и возможность получить бизнес-грант на развитие собственного дела до 237 тыс. грн (до налогообложения), что в эквиваленте равно 5,6 тыс. долларов.
Принять участие можно тем, кто проживает в таких регионах:
- Днепропетровская область;
- Одесская область;
- Львовская область;
- Хмельницкая область;
- Ивано-Франковская область.
Речь идет о тех, кто занимается такими направлениями:
- Пчеловодством;
- Швейной промышленностью;
- Пекарством.
То есть, заявки могут подавать представители микро-, малого или среднего бизнеса в случае регистрации от шести месяцев из вышеуказанных областей, если подпадают под соответствующие направления бизнес-деятельности.
Как подать заявку на участие в программе
Организаторы отмечают, что в случае соответствия требованиям, все желающие могут подать заявки. Регистрация продлится до 14 августа 2025 года включительно. Для этого надо заполнить специальную онлайн-анкету.
Детали по реализации проекта можно уточнить в будни с 9:00 до 16:00 по контактам:
- (099) 684 05 74;
- (050) 406 62 82.
