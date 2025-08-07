Виплати від УВКБ ООН у 10,8 тис. грн — де відкрито реєстрацію у серпні

Людина тримає гаманець із грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року триває реєстрація на отримання фінансової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в одному з регіонів, що регулярно потерпає від російських обстрілів. Виплати, що передбачають тримісячну підтримку на рівні споживчого кошика, доступні для внутрішньо переміщених громадян (ВПО) та біженців.

Де УВКБ ООН приймає заявки на виплати

Йдеться про діяльність агентства системи Організації Об'єднаних Націй, що загалом займається наданням захисту та підтримки біженцям та переселенцям в усьому світі для сприяння у місцевій інтеграції та добровільному поверненню на батьківщину чи переселенню в інші країни.

Штаб-квартира УВКБ ООН розташована в Женеві (Швейцарія), а представництва зосереджені в багатьох столицях та гарячих точках світу, зокрема, вже кілька років представники організації працюють в Україні. БФ "Право на захист" є офіційним партнером агентства зі збору даних на фінансову допомогу.

В останній місяць літа 2025 року організація регулярно приймає заявки на надання фінансової допомоги від жителів Сумської області. Цього разу відкрили реєстрацію на виплати у місті Тростянець.

Взяти у програмі допомоги можуть:

Внутрішні переселенці, які виїхали з небезпечних регіонів протягом останніх шести місяців; Громадяни зі статусом ВПО, які повернулись на свою колишню адресу після виїзду; Українці, які повернулися на батьківщину, після того, як були вимушені виїхати за кордон.

Однією з вимог є факт того, що громадяни не отримували аналогічну допомогу від інших організацій за минулі три місяці. Також звертатимуть увагу на те, щоб дохід претендентів на допомогу не перевищував 5,4 тис. грн на одного члена сім'ї.

Громадяни повинні відповідати одному з таких критеріїв вразливості:

неповна сім'я з дітьми (до 18 років)/чи особами похилого віку (від 55 років);

родина, яку очолює самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років), громадяни виховують малолітніх дітей;

сімʼя, у складі якої є один/кілька осіб з особливими потребами: важкі захворювання чи інвалідність.

Вищеописаним вразливим категоріям громадян нададуть допомогу, навіть якщо отримували фіндопомогу від міжнародних організацій.

Як подати заявки на виплати та розмір допомоги

За умовами програми, підтримка охоплює тримісячний період на рівні розміру споживчого кошика. Загальний розмір фінансової допомоги на кожного члена родини становитиме 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на одну особу за три місяці).

Як зазначається, запис у чергу для приймання та подальшої реєстрації у місті Тростянець на 8 серпня 2025 року можливий за номером телефону: 063 182 68 38.

Після чого представники організації зателефонують та запросять для подальшої реєстрації на виплати.

"Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги", — додали організатори.

Раніше ми писали, що громадяни, які постраждали через російську агресію можуть отримати допомогу від Естонської ради у справах біженців. Розмір допомоги може сягати 5 тис. доларів.

Також розповідали про виплати за програмою БФ "Карітас Полтава", що передбачає надання підтримки сільському домогосподарству. Розмір допомоги може досягати 125 тис. грн.