Виплати від Всесвітньої продовольчої програми — хто і де отримає по 1,2 тис. грн

Людина тримає грошові купюри в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В одному з прифронтових міст відкрилась повторна реєстрація на програму грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми (ООН World Food Programme/WFP) та благодійного фонду "Янголи Спасіння". В її рамках виплати зможуть оформити пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені та інші вразливі категорії громадян.

Про це йдеться у повідомленні однієї з міських рад у соцмережі Facebook.

Хто зможе отримати грошову допомогу у серпні

Як зазначається, програма від WFP та "Янголів Спасіння" охопить мешканців Нікополя Дніпропетровської області.

Всесвітня продовольча програма є гуманітарною організацією ООН, що надає продовольчу допомогу в усьому світі, особливо в умовах надзвичайних ситуацій та конфліктів, заснована в 1962 році. БФ "Янголи Спасіння" є партнером ООН, що надає гуманітарну та багатогранну підтримку громадянам, які постраждалим від війни в Україні.

Вони спільно в межах співпраці з Нікопольською міською радою, реалізують програму допомоги, що триватиме майже до кінця серпня 2025 року.

Розмір допомоги становить 1,2 тис. грн на одну особу в домогосподарстві. Претендувати на виплати зможуть лише вразливі категорії громадян. Кошти нададуть:

особам з інвалідністю першої-третьої груп;

самотнім матерям/батькам (необхідна довідка про статус/свідоцтво про народження дітей);

малозабезпеченим родинам (потрібен документ про призначення соціальної допомоги);

громадянам пенсійного віку (понад 60 років);

багатодітним родинам (необхідні свідоцтва про народження дітей);

сім'ям загиблих через російську агресію;

дружинам померлих громадян, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС;

особам, які втратили годувальника.

Оголошення. Джерело: Нікопольска міськрада

Як зареєструватися на виплати в Нікополі

За даними міськради, реєстрація на отримання фінансової допомоги від WFP та "Янголів Спасіння" триватиме до 28 серпня включно.

Для цього щодня працюватимуть пункти реєстрації з 8:00 до 15:00 у таких закладах: клуб "Славутич", НКДЦ, ліцеї № 8, 19, 26, гімназії № 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 24, 25.

"Якщо ви вже отримували цю допомогу впродовж 2025 року, необхідно пройти повторну реєстрацію! Реєстрація не гарантує отримання грошової допомоги. Рішення про виплату приймає фонд!" — зауважили в міськраді.

Громадяни повинні з собою мати такі документи:

український паспорт;

ідентифікаційний код;

документ, де підтверджується належність до вразливої категорії;

банківські реквізити IBAN (для нарахування допомоги, проте в разі відсутності, гроші можна буде отримати через відділення "Укрпошти".

За умови, якщо громадянин не здатен особисто прийти до пункту реєстрації, то це може зробити його представник. Тому обовʼязково потрібно мати оригінали документів як представника, так і особи, на кого буде оформлена допомога.

Деталі щодо процесу реєстрації чи отримання допомоги можна дізнатись, звернувшись на гарячу лінію БФ "Янголи Спасіння" за номером: 0 800 33 46 20.

