Виплати у 450 грн — як отримати допомогу на оплату послуг ЖКГ

Українські гривні у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році в Україні продовжить діяти урядова програма "Прихисток", що надає компенсації власникам житла за безоплатне розміщення внутрішніх переселенців. Грошову допомогу виплачуватимуть на покриття витрат на житлово-комунальні послуги.

Про це розповів голова ТСК з питань захисту ВПО Павло Фролов у Telegram.

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Фролов зазначив, що уряд своєю постановою продовжив дію програми "Прихисток". Сума виплати цьогоріч залишиться на рівні минулого року — 450 грн на місяць за одну розміщену особу.

Також Кабінет міністрів затвердив програму, що передбачає компенсації місцевим органам влади на витрати на комунальні послуги у випадку розміщення переселенців у державних, комунальних та приватних об'єктах.

Проте зміни, внесені до Порядку компенсацій з 1 березня, передбачають випадки припинення нарахування компенсацій. Це може статися, якщо будуть встановлені факти родинних зв'язків першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема усиновлені) з власником житла.

"Компенсація не буде надаватися за розміщення тих переселенців, які отримають субсидію на оренду житла. Загалом з початку повномасштабної війни програмою Прихисток скористалися близько 1,2 млн ВПО", — повідомив голова ТСК з питань захисту ВПО.

Як скористатися програмою "Прихисток"

Для того, щоб отримати виплати за витрати тим, хто розмістив вимушених переселенців, потрібно самостійно внести інформацію про житло, доступне для безоплатного розміщення ВПО у відповідній адміністративно-територіальній одиниці та/або громаді, до системи "Прихисток". Такі дані може внести районна держадміністрація після подання заяви власником житла.

Заяву в довільній формі треба подати не пізніше наступного робочого дня після розміщення у своїй оселі переселенця. Її необхідно подавати за місцем розташування житла.

Так само у разі припинення розміщення переселенців або зміни їх кількості — теж необхідно подати заяву.

Щоб отримати компенсації, власник житла має протягом п’яти днів з дати закінчення звітного місяця подати до ЦНАПу заяву та підготувати пакет документів:

паспорт громадянина;

документ, де підтверджується право власності або користування нерухомістю;

довідку внутрішнього переселенця.

Інструкція отримання компенсацій. Джерело: уряд

Раніше ми писали, що ВПО у 2025 році отримають субсидії на оренду житла. Її будуть розраховувати індивідуально для кожної переміщеної родини, вона залежатиме рівня сукупного доходу.

Також переселенці, які належать до найбільш вразливих категорій громадян зможуть отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У 2025 році розмір виплати становитиме 10,8 тис. грн на одну особу.