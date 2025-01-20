Выплаты от USAID — кто из украинцев может получить 700 долларов помощи

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут присоединиться к грантовой программе профессионального образования и повышения квалификации Датского совета по делам беженцев DRC в партнерстве с USAID. Регистрацию на выплаты продлили до конца января 2025 года.

Об этом говорится в сообщении DRC в соцсети Facebook.

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Подробнее о программе поддержки от DRC и USAID

В целом Датский совет по делам беженцев DRC вместе с USAID предоставляет украинцам гранты до 5 тыс. долларов. Программа призвана оказать поддержку малым и средним предприятиям и предпринимателям во время войны.

Однако в январе граждане могут получить выплату до 700 долларов на оплату профессионального образования и повышение квалификации.

"Ищете новые возможности для развития? Хотите повысить свою квалификацию или освоить новую профессию? DRC предлагает гранты на обучение до $700 для получения профессионального образования или повышения квалификации!", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться на помощь могут граждане из семи областей. А именно:

Днепропетровской;

Херсонской;

Николаевской;

Запорожской;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской.

Преимущество получат:

внутренне перемещенные лица;

одинокие отцы/матери;

беременные женщины или кормящие женщины (или те, кто проживают с таким человеком);

люди с инвалидностью или хроническими болезнями (или те, кто проживают с такими лицами).

Курсы, на которые можно потратить средства:

можно выбрать курс по собственному усмотрению, однако программа обучения должна соответствовать актуальным потребностям рынка труда;

срок курса не может превышать шесть месяцев (он должен завершиться до июня текущего года).

Объявление. Источник: DRC

Процесс подачи заявки на выплаты

Все желающие должны заполнить анкету и подать заявку по следующеей ссылке.

"Пожалуйста, заполняйте аппликационную форму полностью и правдиво. Мы не будем рассматривать заявки от третьих лиц или лиц, не имеющих прямого отношения к бизнесу, обращающемуся за поддержкой", — замечают организаторы.

Конечный срок подачи заявок — 31 января 2025 года.

Напомним, в Украине стартовала регистрация на многоцелевую финпомощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Речь идет о сумме в 10,8 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что с января 2025 года максимальный размер пособия по безработице составит 8 тыс. гривен. Сумма в этом году не выросла, ведь не изменился показатель минимальной зарплаты.