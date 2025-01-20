Выплаты от USAID — кто из украинцев может получить 700 долларов помощи

Украинцам доступна помощь от USAID в 700 долларов — условия
Украинцы могут присоединиться к грантовой программе профессионального образования и повышения квалификации Датского совета по делам беженцев DRC в партнерстве с USAID. Регистрацию на выплаты продлили до конца января 2025 года.
Об этом говорится в сообщении DRC в соцсети Facebook.
Подробнее о программе поддержки от DRC и USAID
В целом Датский совет по делам беженцев DRC вместе с USAID предоставляет украинцам гранты до 5 тыс. долларов. Программа призвана оказать поддержку малым и средним предприятиям и предпринимателям во время войны.
Однако в январе граждане могут получить выплату до 700 долларов на оплату профессионального образования и повышение квалификации.
"Ищете новые возможности для развития? Хотите повысить свою квалификацию или освоить новую профессию? DRC предлагает гранты на обучение до $700 для получения профессионального образования или повышения квалификации!", — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться на помощь могут граждане из семи областей. А именно:
- Днепропетровской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Черниговской.
Преимущество получат:
- внутренне перемещенные лица;
- одинокие отцы/матери;
- беременные женщины или кормящие женщины (или те, кто проживают с таким человеком);
- люди с инвалидностью или хроническими болезнями (или те, кто проживают с такими лицами).
Курсы, на которые можно потратить средства:
- можно выбрать курс по собственному усмотрению, однако программа обучения должна соответствовать актуальным потребностям рынка труда;
- срок курса не может превышать шесть месяцев (он должен завершиться до июня текущего года).
Процесс подачи заявки на выплаты
Все желающие должны заполнить анкету и подать заявку по следующеей ссылке.
"Пожалуйста, заполняйте аппликационную форму полностью и правдиво. Мы не будем рассматривать заявки от третьих лиц или лиц, не имеющих прямого отношения к бизнесу, обращающемуся за поддержкой", — замечают организаторы.
Конечный срок подачи заявок — 31 января 2025 года.
Напомним, в Украине стартовала регистрация на многоцелевую финпомощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Речь идет о сумме в 10,8 тыс. гривен.
Ранее сообщалось, что с января 2025 года максимальный размер пособия по безработице составит 8 тыс. гривен. Сумма в этом году не выросла, ведь не изменился показатель минимальной зарплаты.
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