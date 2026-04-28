Виплати від Держдепу США: хто може оформити близько 11 000 грн

Жителі однієї з прифронтових областей мають можливість отримати грошову допомогу в рамках нової програми за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів. Розмір виплати на кожну особу в родині становитиме близько 11 000 грн.

Про те, хто може долучитися до програми підтримки, розповідає редакція Новини.LIVE.

Хто і де може оформити допомогу у близько 11 000 грн

Реалізують проєкт під назвою "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості", що передбачає надання виплат для населення, у Чернігівській області. Втілюють його обласна організація Товариства Червоного Хреста України за фінпідтримки Держдепартаменту США. Зокрема, до кінця квітня звернутися за допомогою можуть жителі міста Сновськ.

Метою відповідної програми є бажання підтримати найбільш вразливі верстви населення, які мешкають у межах 0-50 км від лінії фронту на Чернігівщині.

Пріоритетні категорії осіб, які матимуть право на оформлення допомоги:

Особи з інвалідністю I-II групи; Батьки дитини з інвалідністю; Самотні матері (батьки/опікуни); Багатодітні родини з трьома і більше дітьми віком до 18 років.

Правила реєстрації у програмі допомоги

У разі, якщо хтось із членів родини у місті Сновськ належить до вищевказаних категорій, потрібно попередньо зареєструватися на отримання даного виду допомоги, заповнивши спеціальну анкету.

Заявки будуть приймати до 12:00 30 квітня поточного року.

Після цього сформовані попередні списки потенційних отримувачів передадуть донору, який опрацює їх самостійно. У разі погодження — представники Товариства Червоного Хреста України запросять громадян для повноцінної реєстрації (з собою потрібно буде мати особисті документи).

"Наголошуємо, що реєстрація не гарантує отримання допомоги!", — додали організатори.

