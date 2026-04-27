Виплати у 2000 грн: як і де можна оформити людям з інвалідністю I-ІІІ групи

Допомога людям з інвалідністю I-IIІ групи: як оформити 2000 грн
Наприкінці квітня цього року у Києві та області благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine приймає заявки на надання грошової допомоги. Згідно з програмою, оформити виплати можуть люди з інвалідністю та громадяни похилого віку з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації у Telegram.
Умови оформлення грошової допомоги
Як повідомляють організатори, звернутися за оформленням фінансової підтримки можуть переселенці з офіційною реєстрацією у місті Краматорськ.
БО Global Empowerment Mission Ukraine поновила прийом заяв на надання виплат, якщо відповідатимуть критеріям програми. Долучитися до програми можуть дві групи людей:
- Пенсіонери, віком більш ніж 60 років;
- Люди з інвалідністю I, II та III групи.
Також важливими умовами є:
- наявність офіційного статусу внутрішнього переселенця;
- факт отримання у 2025–2026 році гуманітарної допомоги (GEM & HGBF box);
- наявний договір з ХАБом "Наш Краматорськ";
- проживання у Київській області та Києві;
- наявність дебетової картки ПУМБ, приєднаної до проєкту організації.
Розмір фінансової допомоги та список документів
БО Global Empowerment Mission Ukraine надає всім заявникам грошову допомогу у розмірі 2000 грн, що виплачуватиметься щоквартально.
У разі відповідності вищевказаним умовам громадяни можуть звертатися за оформленням виплат до ХАБу "Наш Краматорськ" з 10:00 до 13:00 (за наявності відкритих банківських карт).
Громадяни повинні мати при собі такий список документів:
- паспорт (копія);
- ідентифікаційний код (копія);
- довідка переселенця (копія);
- документ з підтвердженням належності до відповідної пільгової (вразливої) категорії (копія);
- довідка або витяг з банку (ПУМБ).
В організації попередили, що число місць для оформлення грошової допомоги обмежене.
