Виплати у 2000 грн: як і де можна оформити людям з інвалідністю I-ІІІ групи

Людина похилого віку та гроші.

Наприкінці квітня цього року у Києві та області благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine приймає заявки на надання грошової допомоги. Згідно з програмою, оформити виплати можуть люди з інвалідністю та громадяни похилого віку з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Умови оформлення грошової допомоги

Як повідомляють організатори, звернутися за оформленням фінансової підтримки можуть переселенці з офіційною реєстрацією у місті Краматорськ.

БО Global Empowerment Mission Ukraine поновила прийом заяв на надання виплат, якщо відповідатимуть критеріям програми. Долучитися до програми можуть дві групи людей:

Пенсіонери, віком більш ніж 60 років; Люди з інвалідністю I, II та III групи.

Також важливими умовами є:

наявність офіційного статусу внутрішнього переселенця;

факт отримання у 2025–2026 році гуманітарної допомоги (GEM & HGBF box);

наявний договір з ХАБом "Наш Краматорськ";

проживання у Київській області та Києві;

наявність дебетової картки ПУМБ, приєднаної до проєкту організації.

Розмір фінансової допомоги та список документів

БО Global Empowerment Mission Ukraine надає всім заявникам грошову допомогу у розмірі 2000 грн, що виплачуватиметься щоквартально.

У разі відповідності вищевказаним умовам громадяни можуть звертатися за оформленням виплат до ХАБу "Наш Краматорськ" з 10:00 до 13:00 (за наявності відкритих банківських карт).

Громадяни повинні мати при собі такий список документів:

паспорт (копія);

ідентифікаційний код (копія);

довідка переселенця (копія);

документ з підтвердженням належності до відповідної пільгової (вразливої) категорії (копія);

довідка або витяг з банку (ПУМБ).

В організації попередили, що число місць для оформлення грошової допомоги обмежене.

