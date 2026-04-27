Головна Фінанси Допомога людям з інвалідністю I-IIІ групи: як оформити 2000 грн

Допомога людям з інвалідністю I-IIІ групи: як оформити 2000 грн

Дата публікації: 27 квітня 2026 08:00
Виплати у 2000 грн: як і де можна оформити людям з інвалідністю I-ІІІ групи
Людина похилого віку та гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці квітня цього року у Києві та області благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine приймає заявки на надання грошової допомоги. Згідно з програмою, оформити виплати можуть люди з інвалідністю та громадяни похилого віку з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).  

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організації у Telegram.

Умови оформлення грошової допомоги   

Як повідомляють організатори, звернутися за оформленням фінансової підтримки можуть переселенці з офіційною реєстрацією у місті Краматорськ.

БО Global Empowerment Mission Ukraine поновила прийом заяв на надання виплат, якщо відповідатимуть критеріям програми. Долучитися до програми можуть дві групи людей:

  1. Пенсіонери, віком більш ніж 60 років;
  2. Люди з інвалідністю I, II та III групи.

Також важливими умовами є:

  • наявність офіційного статусу внутрішнього переселенця;
  • факт отримання у 2025–2026 році гуманітарної допомоги (GEM & HGBF box);
  • наявний договір з ХАБом "Наш Краматорськ";
  • проживання у Київській області та Києві;
  • наявність дебетової картки ПУМБ, приєднаної до проєкту організації.

Розмір фінансової допомоги та список документів  

БО Global Empowerment Mission Ukraine надає всім заявникам грошову допомогу у розмірі 2000 грн, що виплачуватиметься щоквартально.

У разі відповідності вищевказаним умовам громадяни можуть звертатися за оформленням виплат до ХАБу "Наш Краматорськ" з 10:00 до 13:00 (за наявності відкритих банківських карт).

Громадяни повинні мати при собі такий список документів:

  • паспорт (копія);
  • ідентифікаційний код (копія);
  • довідка переселенця (копія);
  • документ з підтвердженням належності до відповідної пільгової (вразливої) категорії (копія);
  • довідка або витяг з банку (ПУМБ).

В організації попередили, що число місць для оформлення грошової допомоги обмежене.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що організація Mercy Corps надає українцям грошову допомогу на сільське господарство. Сума гранту залежатиме від потреб домогосподарства, у середньому 3 000 доларів. 

Ще Новини.LIVE писали, що у трьох областях діє програма допомоги, що реалізують за фінпідтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. В її рамках надають допомогу тим, хто постраждав від війни, до 20 000 євро. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
