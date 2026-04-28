Главная Финансы Украинцам доступна помощь от США: как оформить 11 000 грн

Дата публикации 28 апреля 2026 11:00
Выплаты от Госдепа США: кто может оформить около 11 000 грн
Деньги и переселенцы. Фото: Vladimir Prycek, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Жители одной из прифронтовых областей имеют возможность получить денежную помощь в рамках новой программы при финансовой поддержке Государственного департамента Соединенных Штатов. Размер выплаты на каждого человека в семье составит около 11 000 грн.

О том, кто может присоединиться к программе поддержки, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кто и где может оформить помощь в около 11 000 грн

Реализуют проект под названием "Помощь в реагировании на национальные кризисы, гуманитарные операции и укрепление устойчивости", предусматривающий предоставление выплат для населения, в Черниговской области. Воплощают его областная организация Общества Красного Креста Украины при финподдержке Госдепартамента США. В частности, до конца апреля обратиться за помощью могут жители города Сновск.

Целью соответствующей программы является желание поддержать наиболее уязвимые слои населения, проживающие в пределах 0-50 км от линии фронта на Черниговщине.

Приоритетные категории лиц, которые будут иметь право на оформление помощи:

  1. Лица с инвалидностью I-II группы;
  2. Родители ребенка с инвалидностью;
  3. Одинокие матери (отцы/опекуны);
  4. Многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет.

Правила регистрации в программе помощи

В случае, если кто-то из членов семьи в городе Сновск относится к вышеуказанным категориям, нужно предварительно зарегистрироваться на получение данного вида помощи, заполнив специальную анкету.

Заявки будут принимать до 12:00 30 апреля текущего года.

После этого сформированные предварительные списки потенциальных получателей передадут донору, который обработает их самостоятельно. В случае согласования — представители Общества Красного Креста Украины пригласят граждан для полноценной регистрации (с собой нужно будет иметь личные документы).

"Подчеркиваем, что регистрация не гарантирует получения помощи!", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца мая жители Николаевского и Херсонского регионов имеют возможность получить финпомощь на бизнес во время войны. Неправительственные организации Дании и Норвегии предоставят для уязвимых групп граждан от 5 000 долларов.

Еще Новини.LIVE писали, что в конце апреля в Киеве и области от БО Global Empowerment Mission Ukraine можно оформить денежную помощь в 2000 грн. По программе, обратиться за выплатами могут граждане с инвалидностью и пенсионеры из числа переселенцев.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
