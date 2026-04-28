Виплати від Данії та Норвегії: хто отримає від 5 000 до 10 000 доларів навесні

Гроші, жінка за комп'ютером.

До кінця травня 2026 року жителі двох українських регіонів мають можливість отримати грошову допомогу на підтримку бізнесу під час війни. У рамках грантової програми від неурядових організацій Данії та Норвегії найбільш соціально вразливі групи громадян зможуть отримати від 5 000 доларів.

Про те, хто і як може подати заявку для участі у програмі, розповідають Новини.LIVE.

Умови надання грантової допомоги на бізнес

Данська гуманітарна неурядова організація Dan Church Aid та незалежна норвезька гуманітарна організація Norwegian Church Aid реалізують грантову програму, покликану допомогти громадянам у розвитку власної справи. Вона охоплює дві області: Миколаївську та Херсонську.

"Маєте власний бізнес у Миколаївській чи Херсонській області? Подайте заявку на бізнес-грант від DanChurchAid & Norwegian Church Aid в Україні та отримайте підтримку для розвитку своєї справи. Грантові кошти надаються виключно для відновлення та розвитку підприємницької діяльності та мають сприяти відновленню стабільного джерела доходу", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, взяти участь у проєкті можуть діючі мікро- та малі бізнеси, які:

Мають офіційну реєстрацію, зокрема ФОП та ТОВ; Працюють на відстані до 20 км від фронту; Не мали грантів від інших організацій за останні шість місяців; Відсутні борги, кримінальні або корупційні ризики.

Пріоритет нададуть бізнесам, які очолюють:

ветерани та члени їхні родини;

жінки;

переселенці;

люди з інвалідністю;

релоковані підприємства та ті, що зазнали пошкоджень через війну.

Розміри грантів та як взяти участь у програмі

Згідно з умовами програми Dan Church Aid та Norwegian Church Aid, заявники зможуть отримати три види грошової допомоги (з урахуванням податків). А саме:

до 5 000 доларів — на бізнес, що здійснює діяльність самостійно без найманих працівників, або з найманими працівниками, без планів додаткового працевлаштування;

до 7 500 доларів — на бізнес, що здійснює діяльність самостійно та обов'язковим працевлаштуванням однієї особи;

до 10 000 доларів — на бізнес, що має від однієї працевлаштованої особи та обов'язковим працевлаштуванням однієї особи.

Грантові кошти, можна буде витратити на:

купівлю обладнання, інструментів та матеріалів, потрібних для відновлення та розвитку бізнесу;

підвищення кваліфікації/навчання персоналу (до 10% гранту від розміру гранту);

купівлю сировини та матеріалів (не більше 10% суми гранту);

маркетинг та рекламу (до 10% розміру гранту);

здійснення часткового ремонту приміщень;

зарплату для нового працевлаштованого працівника (до 5 місяців, не більше 30% від гранту).

Для реєстрації у програмі необхідно заповнити спеціальну форму. Подавати заявки можна буде до 31 травня поточного року.

Додаткові питання під час заповнення заявок можна уточнити за номерами: +38 067 474 20 17, +38 067 562 89 47

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати допомогу на сільське господарство у розмірі майже 38 000 грн. Подати заявку на отримання виплати від Карітас можуть жителі Миколаївської області.

Ще Новини.LIVE писали, що Дитяча організація UNICEF виплатить декому з дітей з інвалідністю фіндопомогу. Програма охопить дев'ять прифронтових регіонів, а сума допомоги становитиме 6 500 грн.