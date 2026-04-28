Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога Данії та Норвегії: хто отримає 5 000 доларів

Грошова допомога Данії та Норвегії: хто отримає 5 000 доларів

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 08:00
Виплати від Данії та Норвегії: хто отримає від 5 000 до 10 000 доларів навесні
Гроші, жінка за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

До кінця травня 2026 року жителі двох українських регіонів мають можливість отримати грошову допомогу на підтримку бізнесу під час війни. У рамках грантової програми від неурядових організацій Данії та Норвегії найбільш соціально вразливі групи громадян зможуть отримати від 5 000 доларів.

Про те, хто і як може подати заявку для участі у програмі, розповідають Новини.LIVE.

Умови надання грантової допомоги на бізнес

Данська гуманітарна неурядова організація Dan Church Aid та незалежна норвезька гуманітарна організація Norwegian Church Aid реалізують грантову програму, покликану допомогти громадянам у розвитку власної справи. Вона охоплює дві області: Миколаївську та Херсонську.

"Маєте власний бізнес у Миколаївській чи Херсонській області? Подайте заявку на бізнес-грант від DanChurchAid & Norwegian Church Aid в Україні та отримайте підтримку для розвитку своєї справи. Грантові кошти надаються виключно для відновлення та розвитку підприємницької діяльності та мають сприяти відновленню стабільного джерела доходу", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, взяти участь у проєкті можуть діючі мікро- та малі бізнеси, які: 

Читайте також:
  1. Мають офіційну реєстрацію, зокрема ФОП та ТОВ;
  2. Працюють на відстані до 20 км від фронту;
  3. Не мали грантів від інших організацій за останні шість місяців;
  4. Відсутні борги, кримінальні або корупційні ризики.  

Пріоритет нададуть бізнесам, які очолюють: 

  • ветерани та члени їхні родини; 
  • жінки;
  • переселенці;
  • люди з інвалідністю; 
  • релоковані підприємства та ті, що зазнали пошкоджень через війну.

Розміри грантів та як взяти участь у програмі

Згідно з умовами програми Dan Church Aid та Norwegian Church Aid, заявники зможуть отримати три види грошової допомоги (з урахуванням податків). А саме:

  • до 5 000 доларів — на бізнес, що здійснює діяльність самостійно без найманих працівників, або з найманими працівниками, без планів додаткового працевлаштування;
  • до 7 500 доларів — на бізнес, що здійснює діяльність самостійно та обов'язковим працевлаштуванням однієї особи;
  • до 10 000 доларів — на бізнес, що має від однієї працевлаштованої особи та обов'язковим працевлаштуванням однієї особи. 

Грантові кошти, можна буде витратити на: 

  • купівлю обладнання, інструментів та матеріалів, потрібних для відновлення та розвитку бізнесу;
  • підвищення кваліфікації/навчання персоналу (до 10% гранту від розміру гранту);
  • купівлю сировини та матеріалів (не більше 10% суми гранту);
  • маркетинг та рекламу (до 10% розміру гранту);
  • здійснення часткового ремонту приміщень;
  • зарплату для нового працевлаштованого працівника (до 5 місяців, не більше 30% від гранту).

Для реєстрації у програмі необхідно заповнити спеціальну форму. Подавати заявки можна буде до 31 травня поточного року. 

Додаткові питання під час заповнення заявок можна уточнити за номерами:  +38 067 474 20 17, +38 067 562 89 47

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати допомогу на сільське господарство у розмірі майже 38 000 грн. Подати заявку на отримання виплати від Карітас можуть жителі Миколаївської області.

Ще Новини.LIVE писали, що Дитяча організація UNICEF виплатить декому з дітей з інвалідністю фіндопомогу. Програма охопить дев'ять прифронтових регіонів, а сума допомоги становитиме 6 500 грн.  

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації