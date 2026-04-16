Виплати для вразливих груп українців: кому і де нададуть 42 000 грн

До 20 квітня 2026 року в одній з прифронтових областей України домогосподарства вразливих категорій можуть зареєструватися у програмі допомоги, що передбачає надання 42 000 грн на власну справу. Зокрема, запрошують для участі родини, у складі яких є люди віком понад 65 років.

Хто і де в Україні може оформити допомогу у 42 000 грн

Йдеться про втілення "Програми з підтримки життєдіяльності домогосподарств, що постраждали від наслідків війни" на території Сумської області. Долучитися до неї зможуть жителі:

Чернеччинської громади Охтирського району;

міста Охтирка.

У рамках відповідної ініціативи передбачається виплата 42 000 грн, які можна спрямувати на запуск та відновлення бізнесу (джерела доходу).

Впроваджує програму допомоги громадян Український Червоний Хрест за підтримки Шведського Червоного Хреста.

Долучитися до неї можуть виключно ті домогосподарства, які входять до списку соціально вразливих. Зокрема, йдеться про родини, де є громадяни віком 65 років і старші. Також за виплатами можуть звернутися працездатні пенсіонери віком до 65 років.

Окрім того, допомога передбачена для:

Домогосподарств, до складу яких входять особи з інвалідністю; Родини, де є від двох дітей до 18 років/неповнолітні сироти; Самотні батьки, відповідно до 135 статті "Сімейного кодексу"; Безробітні, зареєстровані у Центрі зайнятості; Переселенці, які набули у власність майно у громаді, або, які проживають там останні шість місяців; Родини з низьким рівнем доходу (до 8 647 грн на одну особу).

В організації пояснюють, що саме дотримання вищевказаних критеріїв дозволить надати підтримку для найбільш вразливих верств населення.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Громадяни, які відповідають умовам програми, і бажають отримати грошову допомогу від Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста, повинні заповнити спеціальну онлайн-анкету.

Також треба підготувати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку про склад домогосподарства;

документ з підтвердженням соціального статусу (для самотніх годувальників, багатодітних родин тощо);

свідоцтва про народження дітей;

пенсійне посвідчення;

довідку МСЕК для підтвердження групи інвалідності;

довідку внутрішньо переміщеної особи (для ВПО);

довідку з Центру зайнятості (для безробітних);

довідку з персоніфікації (ОК-5) або довідку про розмір пенсії (ПФУ), довідку іншої допомоги на кожного члена домогосподарства (з низьким доходом).

Терміни подачі документів:

заповнення анкет — до 20 квітня 2026 року;

подача планів та пакету документів — до 15 травня 2026 року.

